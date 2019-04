Mandat non renouvelé du PDG du CISSS-AT : les syndicats dénoncent une ingérence politique

C'est le conseil d'administration qui a annoncé par voie de communiqué que la ministre de la Santé ne comptait pas renouveler son mandat.

La fédération interprofessionnelle de la santé en Abitibi-Témiscamingue réitère sa demande pour qu'il y ait une véritable enquête de fond sur la gestion du CISSS-AT.

Si, chaque fois qu'on conteste de l'administration, de façon politique on tasse des gens, bien on est toujours à la remorque d'un changement, d'une orientation, d'une nouvelle administration de pensée, qui fait en sorte qu'on ne règle absolument aucun problème puis qu'on vit toujours avec les mêmes problématiques. Maintenant, il va falloir que le politique cesse de se mêler de la gestion de l'offre de services , déclare le président de la FIQ, Michaël Bouchard.

L'APTS dénonce l'ingérence politique

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dénonce une ingérence politique.

Des fois, on change l'individu, mais reste que si dans l'organisation il y a une souffrance, il y a quelque chose à aller faire là aussi. Nous, on reçoit l'annonce, mais on réitère aussi qu'on veut qu'il se fasse une démarche au niveau d'aller voir ce qui se passe au CISSS-AT , affirme Jacques-Michel Audet, représentant de l'APTS.

La MRC s'abstient

Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin, n'a pas voulu prendre position sur la décision.

La MRC avait antérieurement fait appel à la ministre de la Santé pour réclamer des mesures exceptionnelles concernant la fermeture de l'unité d'obstétrique de La Sarre.

Le CISSS-AT était venu nous rencontrer avec les citoyens. À partir du moment où on a eu une rupture de service puis que c'était indéterminé, c'est là qu'on a fait appel à la ministre pour une situation exceptionnelle, on voulait voir des mesures exceptionnelles. On n'a pas embarqué dans la gestion interne de la ministre, puis comme je vous dis, c'est la prégorative de la ministre. On reste vigilant pour s'assurer que l'ouverture de la natalité se fasse le 14 avril et de surveiller nos services de proximité avec nos CLSC , déclare M. Bégin.

Retour à la case départ à Palmarolle?

La présidente du comité citoyen de Palmarolle, Aline Bégin, déplore cette décision, puisqu'elle appréciait de travailler avec M. Desjardins.

