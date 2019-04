Chez moi - Café : du théâtre francophone à Yellowknife

Deux hommes sont dans un café fait principalement par ce qui semble être du carton. L'un est rationnel, l'autre, imaginatif. La scène est mise pour cette nouvelle pièce de théâtre francophone écrite et mise en scène par Étienne Moiroux à Yellowknife.

Chez moi - Café sera jouée pour la première et unique fois le 5 avril au Northern Art and Cultural Center de Yellowknife. La pièce de théâtre absurde est présentée sous fond de philosophie et de drame.

La pièce de théâtre est l’aboutissement de plusieurs mois de travail acharné de son créateur, Étienne Moiroux, qui a eu l’idée de cette pièce alors qu’il s’ennuyait en travaillant dans un Tim Hortons.

« Je m'ennuyais tellement que ça a stimulé mon imagination et je me suis mis à réfléchir à un autre contexte, explique-t-il. J’ai commencé à générer pas mal d’idées et le soir quand je travaillais j'écrivais la pièce. »

Le décor de la pièce est fait en carton. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

L’auteur et metteur en scène tient aussi l’un des deux rôles principaux en compagnie de Xavier Lord-Giroux.

Les deux acteurs partagent la scène avec des figurants qui se fondent au décor en carton toujours en mutation pendant la pièce.

« J’avais besoin d’un truc relativement sans vie au niveau des couleurs, explique Étienne Moiroux. Avec le carton, je peux jouer sur le fait que le décor peut se dégrader. »

La représentation de vendredi soir servira aussi de lancement à la version livre de la pièce. Une publication des Éditions franco-ténoises qui relèvent de la direction du journal l’Aquilon.

Étienne Moiroux et Xavier Lord-Giroux tiennent les deux rôles principaux de la pièce. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

« À la base je voulais surtout faire une pièce de théâtre, mais on m’a dit que ce serait intéressant d’en faire aussi un livre, raconte l’auteur. Finalement je suis très content qu’il y ait un livre car ça pourra être lu par d’autres personnes qui voudront aussi, peut-être, faire la pièce. »

Cette création conclue en quelque sorte le périple d'Étienne Moiroux aux Territoires du Nord-Ouest. En effet, il déménagera en Nouvelle-Écosse dans les prochaines semaines où il a bon espoir de voir Chez moi - Café mise en scène.