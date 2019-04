Le risque d'une chute des prix de l'immobilier « reste élevé » à Vancouver et à Toronto, prévient le Fonds monétaire international (FMI), qui affirme que la situation dans ces deux villes ne s'est pas améliorée depuis la crise financière de 2008.

« Les risques de contraction du marché immobilier aux États-Unis paraissent avoir diminué dans la dernière décennie, mais elle a augmenté au cours des deux dernières années au Canada », écrivent les économistes Claudio Raddatz Kiefer et Nico Valckx. dans leur Rapport sur la stabilité financière dans le monde publié par le FMI.

Vancouver, Toronto et Hamilton sont même plus à risque d'un essoufflement des prix que Miami, Phoenix et Las Vegas, disent-ils.

« En 2018, les prix de l’immobilier aux États-Unis semblent moins surévalués, relativement au revenu, ce qui devrait contenir un éventuel ralentissement, écrivent les économistes. À l’inverse, le marché immobilier au Canada va dans une tout autre direction. »

Ils reconnaissent que des mesures pour freiner la spéculation financière étrangère ont pu avoir un impact positif sur la qualité de ces investissements immobiliers, mais les prix ont tout de même continué à augmenter.

La Colombie-Britannique impose une taxe de 15 % aux acheteurs étrangers dans le Grand Vancouver, tout comme l’Ontario pour le Grand Toronto et Hamilton, notamment.