Recrutement à la chaîne pour des hôpitaux de Québec et Chaudière-Appalaches

Tant le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et l'Hôpital Laval cherchent à embaucher des centaines de personnes,

« Considérant qu'on recherche pas mal de gens, on y va avec des activités carrière », explique Joël Clément, responsable des communications à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

L'Institut, qui compte 3500 employés, recherche des candidats dans tous les secteurs et a 175 postes d'infirmières et 75 postes de préposées aux bénéficiaires à pouvoir. On recherche également des secrétaires médicales, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes, notamment.

L'établissement ouvrira ses portes aux visiteurs de 10 h à 15 h.

« Ce n'est pas comme envoyer un simple CV. Les gens sont sur place et à l'intérieur d'une heure et demie, ils ont le temps de visiter notre centre et d'être rencontrés par nos recruteurs », ajoute M. Clément.

Au CISSS de Chaudière-Appalaches, une première journée massive de recrutement a lieu samedi, et une autre aura lieu le 13 avril.

Aui total, 650 emplois sont à pourvoir dans une centaine d'établissements de santé. Les infirmières et les préposées figurent en tête de liste, mais les besoins sont dans tous les services.

« On manque aussi de personnel de bureau, des secrétaires, des gens à l'informatique et dans les cuisines », indique Mireille Gaudreault, relationniste du CISSS de Chaudière-Appalaches.

En 2018, 150 personnes ont pu être embauchées lors de deux fins de semaine de recrutement. Cette année, les postulants peuvent se rendre toute la journée à L'Hôtel-Dieu de Lévis et à l'hôpital de Thetford Mines pour soumettre une candidature.

« L'année passée, on a été un peu victime de notre succès, on a eu vraiment beaucoup d'achalandage », ajoute Mme Gaudreault.