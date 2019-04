Un Internet plus performant pour des résidents des MRC de Mékinac et des Chenaux

Les résidents et commerçants de ces municipalités auront accès à la technologie la plus rapide et la plus évoluée de l'industrie , affirme Telus par voie de communiqué.

Les gouvernements provincial et fédéral investissent un total de 1,2 million de dollars dans ce projet par leurs programmes Brancher pour innover et Québec Branché.

Les travaux devraient commencer cet été à Sainte-Anne-de-la-Pérade et Saint-Narcisse-de-Champlain et se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.