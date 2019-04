Nouveau centre d'art et oeuvres mystérieuses à Kenora

C'est un triple mystère. L'histoire d'oeuvres d'art apparues sur les piliers d'un pont sans que nul ne se rappelle des circonstances exactes de leur installation, qui furent ensuite dérobées pour être restituées 20 ans plus tard de façon tout aussi mystérieuse.

Bienvenue à Kenora, petite ville du nord-ouest ontarien et centre balnéaire estival réputé.

Son musée – le Musée du Lac-des-Bois – s’apprête à inaugurer le 17 août un nouveau centre des arts qui sera dirigé par une artiste de Winnipeg, Sophie Lavoie.

Comme l'explique le gestionnaire adjoint aux collections du Musée, Jeffrey Marcus, le centre des arts veut appuyer et inspirer les artistes locaux tout en revigorant le milieu culturel.

Mais ce qui occupe aussi Jeffrey Marcus ces jours-ci, c'est l'avenir de grandes oeuvres d’art de métal représentant des Autochtones, qui ont été volées ou ont disparu il y a plusieurs années, avant de réapparaître l’automne dernier. Leur retour n’a pas dissipé le mystère qui les entoure, mais il permettra à la ville de Kenora de redonner une vie publique à ces structures qui font partie de son histoire.

Il explique que les oeuvres étaient installées sur les piliers d’un pont construit entre 1948 et 1949. « Il semble que les œuvres d'art ont été ajoutées » après la construction du pont, dit-il, et « le premier mystère concerne les pièces elles-mêmes. Qui les a faites, pourquoi ont-elles été faites, et quand ont-elles été placées sur le pont? »

On ignore la réponse à ces questions parce que, selon M. Jeffrey, « une grande partie du matériel d'archives a été dispersée lorsque la province a transféré la responsabilité des ponts à la municipalité dans les années 1990 ».

Le deuxième mystère concerne le vol de ces œuvres d'art, ajoute-t-il.

« Les pylônes sur lesquels les œuvres ont été montées ont été enlevés au cours de travaux sur le pont en 1997. » Les œuvres ont été entreposées par la Ville. Deux des pièces ont disparu il y a près de 18 ans et les deux autres ont subi le même sort en 2016, sans qu’on sache qui les a volées… ou empruntées.

Les oeuvres d'art étaient autrefois accrochées au pont Norman Bay de Kenora. Photo : Musée Lake of The Woods

L'automne dernier, la Ville a déclaré que quiconque restituerait les oeuvres pendant le mois de novembre bénéficierait d’une amnistie. « En quelques jours, celles-ci ont été retrouvées à l'extérieur d'un parc », raconte Marcus Jeffrey, qui précise : « Nous ne savons pas qui a pris les œuvres, ni pourquoi, mais nous sommes très heureux de les récupérer ».

Reste à savoir ce que la ville de Kenora en fera, un sujet qui peut être sensible « car les pièces ont une signification contemporaine en cette ère de réconciliation. Mais ce sont également des produits des années 1940 ou 1950 qui utilisent des motifs qui seraient aujourd’hui considérés comme une appropriation culturelle », explique-t-il.

La question a fait l’objet d’une discussion communautaire. « Le sentiment initial semble être que ces pièces doivent être placées sur le pont, explique Marcus Jeffrey. Pour les membres de la communauté autochtone qui ont assisté à la réunion publique et qui ont partagé leurs réflexions, ces pièces étaient des représentations importantes de leur peuple à une époque où il y avait beaucoup de négativité en ville. Selon eux, elles doivent être correctement bénies par un ancien et remises sur le pont. »

Il y aura plus de discussions et de consultations avec les groupes communautaires, y compris les Premières Nations, indique Marcus Jeffrey, précisant que la Ville a produit un sondage pour aider à évaluer l'opinion publique. « Nous sommes très satisfaits de la réponse initiale de la communauté. »