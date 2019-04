Comprendre le Canada de l'entre-deux-guerres à la bibliothèque du Millénaire

Loin d'une simple commémoration d'un événement qui a coûté la vie à 60 000 Canadiens, l'exposition « Après la guerre : le retour au pays et la réintégration à la fin de la Grande Guerre », installée à la bibliothèque du Millénaire de Winnipeg, lève le voile sur l'histoire sociale du Canada et ses premiers balbutiements en tant qu'État-providence.

L’exposition itinérante organisée par le Centre canadien pour la Grande Guerre incite les participants à « penser différemment [à l’impact] de la Grande Guerre, pas juste aux grandes batailles », affirme sa curatrice Caitlin Bailey.

« C'est une période qui est très intéressante pour le Canada, mais [...] elle est restée dans l’ombre. On parle beaucoup de la Guerre elle-même et de la Seconde Guerre [mondiale], mais pas de l’entre-deux », dit-elle.

À la fin de la Grande Guerre, le Canada a démobilisé 275 000 soldats, dont 170 000 étaient blessés, explique Mme Bailey. Toutefois, la politique de l’époque voulait qu’« une fois qu’un soldat avait officiellement remis son uniforme et son équipement, il avait cessé d’être la préoccupation directe de l’armée ». Il incombait donc à divers organismes, pour la plupart du secteur privé, de leur offrir un filet de sécurité.

« C’était beaucoup trop pour le système qui existait avant la guerre, soit celui des hospices, des églises et des organismes caritatifs financés par des fonds privés qui soutenaient la population [malade] et incapable de travailler », explique Mme Bailey.

Afin de fournir des soins médicaux aux vétérans blessés, le gouvernement fédéral a établi un système d’hôpitaux, sanatoriums et centres de réhabilitation répartis à travers le pays.

Ottawa a également créé des organismes ayant pour objectif de trouver des emplois aux vétérans et de voir à leur formation professionnelle. Cet essor des pouvoirs fédéraux a jeté les bases de l’État-providence qui s’est solidifié ensuite pendant la Grande dépression.

La Grande Guerre a amené la société canadienne à réexaminer le rôle du gouvernement. Caitlin Bailey, curatrice de l'exposition

L'exposition comprend des photos et des artefacts des collections du Centre, dont des documents, des éléments de l'uniforme porté par les soldats et des livres de référence médicaux utilisés par les psychologues des Forces canadiennes. Elle fournit également un aperçu privilégié des perceptions des Canadiens et du gouvernement par rapport aux vétérans, aux personnes démunies ou souffrant de maladies mentales.

Des échos qui résonnent

La curatrice croit que les leçons tirées de l’histoire sociale du Canada après la Première Guerre mondiale restent pertinentes pour un public moderne, qui peut s’identifier à ce qu’ont vécu leurs compatriotes d’antan.

« Il y a des liens très clairs entre l'expérience que nous vivons maintenant avec la réinsertion des vétérans de l'Afghanistan et de l'Irak dans notre société, et l'expérience des Canadiens après la Première Guerre mondiale, soutient-elle. Des problèmes comme des succès. »

L'exposition est en montre à la bibliothèque du Millénaire de Winnipeg jusqu'au 17 mai.