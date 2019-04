Les jeux vidéo canadiens boudés à la cérémonie des BAFTA

Assassin's Creed Odyssey et Celeste, deux jeux vidéo canadiens en lice pour le prix du jeu de l'année, se sont inclinés face à God of War à la 15 e cérémonie de remise des prix BAFTA des jeux vidéo.

God of War a donc poursuivi sur son impressionnante lancée, lui qui a déjà remporté de nombreuses distinctions depuis son lancement, en avril 2018, dont le prix du jeu de l’année à la cérémonie des Game Awards. Le jeu de Sony Santa Monica est cette fois reparti avec cinq récompenses : jeu de l’année, meilleur récit, meilleure musique, exploit audio et meilleure performance vocale (remise à l’acteur Jeremy Davies).

Red Dead Redemption 2, l’un des grands rivaux de God of War dans la course aux trophées, est quant à lui reparti bredouille. Il avait pourtant été nommé dans les catégories du meilleur jeu, de l’exploit audio, de l’exploit artistique, du meilleur jeu britannique, du meilleur récit et de la meilleure performance vocale (Roger Clark).

Beaucoup de nominations, pas de prix

Les Canadiens d’Ubisoft Québec (Assassin’s Creed Odyssey) et du studio indépendant vancouvérois Matt Makes Games (Celeste) avaient eux aussi plusieurs chances d’être récompensés.

À l’instar de God of War et Red Dead Redemption 2, le studio québécois apparaissait dans la plupart des grandes catégories de la soirée.

Quant aux créateurs de Celeste, ils pouvaient espérer repartir avec jusqu’à 5 trophées, dont celui du meilleur jeu ayant un propos à portée sociale. Celeste traite en effet de la question de la santé mentale. Matt Makes Games n’a toutefois pas mis la main sur une récompense.

Ubisoft Montréal était par ailleurs nommé dans les catégories du meilleur jeu en développement continu pour Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et de la meilleure musique pour Far Cry 5.

Le studio indépendant torontois Team Alto était également nommé dans la catégorie du meilleur jeu mobile pour Alto’s Odyssey.

Les gagnants des prix BAFTA des jeux vidéo sont choisis par les membres de l’Académie britannique des arts du film et de la télévision provenant de l’industrie du jeu vidéo.