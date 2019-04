1,3 milliard $ pour les logements sociaux de Toronto

Cette somme vise à aider l’organisme municipal qui estime les réparations nécessaires dans ses logements à au moins 1,6 milliard de dollars.

Environ 810 millions de dollars de la somme annoncée vendredi sera versée sous forme de prêts. Le financement sera réparti sur une période de 10 ans.

Selon le gouvernement fédéral, ces 1,3 milliard de dollars serviront à rénover plus de 58 000 logements de la TCH. Les travaux devraient débuter ce printemps.

En point de presse vendredi après-midi, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué qu’il s’agit du plus gros versement jamais effectué à une municipalité dans l'histoire canadienne .

La Société d’habitation se réjouit de cette nouvelle annonce. Cette somme nous permettra de continuer à améliorer les conditions de vie, la sécurité et le confort de milliers de nos locataires , raconte l’organisation par voie de communiqué.