Fortnite devrait être interdit, selon le prince Harry

C’est ce que le prince britannique a affirmé en marge d’une visite dans un centre YMCA de Londres.

« [Fortnite] a été créé pour rendre dépendant, une dépendance qui vous garde devant un ordinateur aussi longtemps que possible, a affirmé le prince Harry. C’est tellement irresponsable. »

« Ce jeu devrait être interdit, a-t-il ajouté. Quel est le bénéfice de l’avoir dans votre foyer? »

Le prince Harry a également critiqué les réseaux sociaux, affirmant qu’ils sont « plus addictifs que l’alcool et les drogues ».

Un succès inégalé

Fortnite est un jeu vidéo en ligne gratuit proposant à 100 joueurs d’être parachutés sur une île et de se battre à mort jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un survivant.

Dans Fortnite: Battle Royale, 100 joueurs s'affrontent en même temps et seul le dernier survivant remporte la partie. Photo : Epic Games

Le jeu a connu un succès populaire inégalé depuis le lancement de son mode « battle royale », en septembre 2017. D’après ses créateurs, il comptait le mois dernier 250 millions de joueurs actifs, deux fois plus qu’en juin 2018.

De nombreuses inquiétudes

Fortnite est particulièrement populaire auprès des enfants, ce qui lui a valu de nombreuses critiques de la part de parents, de médecins et d’autres observateurs inquiets des conséquences potentielles du jeu sur la plus jeune génération. Parmi les inquiétudes rapportées dans l’actualité, les questions de la dépendance potentielle et de la représentation de la violence reviennent régulièrement.

BBC News rapporte notamment qu’un médecin a prescrit une pause de deux semaines de Fortnite et Minecraft à un garçon de 11 ans, au début du mois.

De janvier à septembre 2018, la dépendance à Fortnite d’un des deux conjoints aurait par ailleurs été en cause dans 200 divorces au Royaume-Uni, d’après une étude.

La dépendance aux jeux vidéo potentiellement causée par Fortnite reste toutefois à démontrer, comme l’a souligné l’an dernier le chercheur Andrew Reid.

Les propos du prince Harry sont survenus quelques heures avant la remise des prix BAFTA des jeux vidéo, une prestigieuse cérémonie britannique. Fortnite y a été récompensé dans la catégorie du meilleur jeu en développement continu.