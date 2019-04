Un jet privé de luxe attire l'attention à Regina

L’appareil peut transporter jusqu’à 100 personnes dans des sièges transformables en lit. Il possède une large soute à bagages et peut voler pendant 16 heures, ce qui fait le bonheur de plusieurs équipes sportives.

« L’année dernière, avec la Coupe du monde de Football, nous avons été très occupés par des équipes qui voyageaient de l’Amérique du Sud vers la Russie. Nous avons transporté des équipes de hockey, des équipes de basketball et de football américain, ainsi que des dirigeants de grandes multinationales qui trouvent qu’il est plus facile et moins cher de voler directement en 9H-BIG », indique par courriel le chef du marketing et des communications de la compagnie AirX, James Collins.

Il précise que l'appareil est « l’un des plus gros avions privés sur la planète ».

L'Airbus 340 9H-BIG de la compagnie AirX posé à l'aéroport de Regina Photo : photo soumise par Sébastien Durand

L'intérieur de l'appareil 9H-BIG de la compagnie AirX Photo : photos soumise par AirX

Une couchette de l'avion privé de luxe 9H-BIG Photo : photos soumise par AirX

L'intérieur du jet privé 9H-BIG de la compagnie Photo : photos soumise par AirX

L'intérieur de l'avion 9H-BIG Airbus 340 de la compagnie AirX Photo : photo soumise par AirX / Helmut Harringer www.speedlight.at

Outre des sportifs et des gens d’affaires, ce jet privé a également transporté des lingots d’or et des voitures.

La compagnie ne peut dévoiler la somme que Brandt a déboursée pour la location du 9H-BIG, mais affirme que de manière générale, il en coûte entre 20 000 $ et 25 000 $ de l’heure pour se déplacer à bord de cet avion.