Lavage des mains : le CIUSSS de la Capitale-Nationale dernier de classe

À 33 %, il s’agit néanmoins d’une amélioration par rapport à l’année dernière où le taux de conformité au lavage des mains était de 28 %.

« On n'est pas très fier des résultats. Les résultats sont effectivement très loin de ce qu'on souhaiterait », admet Sylvie Bonneau, directrice des soins infirmiers du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les données ventilées par établissements et par corps de métier indiquent que le taux de conformité est beaucoup plus faible dans les centres d’hébergement que dans les hôpitaux.

Les préposés aux soins du CIUSSS, de façon générale, sont également moins assidus sur le lavage des mains que les médecins et les infirmières.

À titre d’exemple, le taux de conformité au lavage des mains est de 4 % au CHSLD Limoilou, le pire score de la région.

Les CHSLD sont pourtant parmi les établissements où le personnel devrait faire plus attention, soutient Sylvie Bonneau.

« C'est sûr que c'est l'endroit où il y a le plus de situations où on doit se laver les mains parce qu'il y a beaucoup de manipulations, de soins d'hygiène », résume-t-elle.

À la recherche de solutions

La directrice des soins infirmiers est à court d’explications quant aux piètres résultats du CIUSSS.

« On s'explique mal comment se fait-il que quand il y a des moyens disponibles à proximité, du savon, de la solution hydroalcoolique, pourquoi les gens ne se lavent pas les mains? », s'interroge la gestionnaire.

Sylvie Bonneau, directrice des soins infirmiers au CIUSSS de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada

L’établissement de santé s’était donné deux ans pour rencontrer les cibles du ministère, qui passent à 80 % de conformité pour 2019-2020.

À 33 % cette année, Sylvie Bonneau estime qu’il faudra mettre les bouchées doubles pour y arriver.

« On espérait avoir 100 % cette année. On va faire tout ce qu'on peut vraiment pour augmenter ce taux-là dans les meilleurs délais. Quand on va bien comprendre les causes souches […] on va déployer les moyens en fonction de ces causes-là. »

Ailleurs dans la région

Au CHU de Québec, qui regroupe les principaux hôpitaux de la capitale, le taux de conformité au lavage des mains est de 45 %.

C’est le CISSS de Chaudière-Appalaches qui obtient le meilleur score de la région avec 73 %, à quelques points de pourcentage de la cible provinciale.

Le taux de conformité au lavage des mains est calculé par les établissements de santé à partir de centaines de contacts observés entre les usagers et les employés. Pour respecter les pratiques exemplaires d’hygiène, l’employé doit se laver les mains avant et après le contact avec un patient ou son environnement.