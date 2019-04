Estimation du taux de chômage à la hausse au Bas-Saint-Laurent

Selon les dernières données de l'enquête sur la population active de Statistique Canada, le taux de chômage a probablement augmenté au Bas-Saint-Laurent entre mars 2018 et mars 2019.

De mars 2018 à mars 2019, l'estimation du taux de chômage dans la région a augmenté de deux points de pourcentage, passant de 6,8 % à 8,8 %.

La population active, qui a augmenté d'environ 5500 personnes depuis un an dans la région, semble avoir crû moins vite que le chômage.

Au Québec et au Canada, les taux de chômage en mars sont estimés à 5,9 % et 6,1 %, respectivement, et ont très peu varié depuis mars 2018.