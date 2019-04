Moins de personnes au travail en Gaspésie et aux Îles

La population active en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, soit les travailleurs et les chômeurs, a diminué d'environ 3800 personnes depuis un an.

C’est ce que révèlent les dernières données de l'enquête sur la population active de Statistique Canada.

La région a toujours, de loin, le taux de chômage le plus élevé du Québec, qui se situe à environ 16 %.

Comme dans tout l'Est-du-Québec, on remarque toutefois que le taux de chômage de la région est environ cinq points de pourcentage plus bas qu'il y a 5 ans à la même période.

Au Québec et au Canada, les taux de chômage, en mars, sont estimés respectivement à 5,9 % et 6,1 % et ont très peu varié depuis mars 2018.