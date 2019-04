Une bibliothèque scolaire inspirée des spirales de la nature

Le lycée Louis Pasteur avait déjà une bibliothèque, mais elle datait. Après les remarques de parents et de visiteurs, la direction a cru bon de la moderniser pour que cet endroit de lecture devienne aussi le coeur de son établissement scolaire.

L'ancienne bibliothèque du lycée Louis pasteur Photo : Mark Bajramovic

Des parents d’élèves, experts en design, se sont alors joints au projet. La complexité était entre autres de trouver un design qui allait plaire autant aux jeunes de trois ans qu’aux plus vieux de 17 ans qui se retrouvent tous dans le même établissement scolaire.

Les parents responsables du projet ont choisi un espace sans ligne droite, qui n'a que des formes rondes. C’est un concept inspiré de la suite de Fibonacci et le nombre d'or, deux modèles visant à créer un contact émotionnel entre les jeunes et l’environnement.

Les enfants interprètent les coins et les bords pointus comme étant dangereux. C’est plus alarmant. Donc, il n’y a aucune ligne droite dans toute la bibliothèque. Mark Bajramovic, parent et designer

Tout le concept est inspiré de formes qui se retrouvent dans la nature. Les designers bénévoles ont aussi choisi des couleurs qu’ils voulaient élégantes, sophistiquées, mais aussi amusantes.

« L’idée était que les élèves puissent connecter avec cet espace. Quand tu connectes avec un espace, tu veux y passer beaucoup de temps », explique le parent et chef du projet, Mark Bajramovic.

En plus, tous les produits et la main-d’oeuvre viennent entièrement de l’Alberta, un souhait cher aux concepteurs du projet. C’était important pour eux de reprendre les valeurs qui sont transmises à leurs enfants au lycée Louis Pasteur, tel l’esprit communautaire.

Le personnel de l’établissement se rappelle l'enthousiasme et la curiosité des enfants lorsqu’ils passaient devant la bibliothèque pendant les trois mois des rénovations. Comme le lycée, les parents ont confiance que les enfants ne perdront pas le goût de la lecture avec l'ère numérique.

« Avec les tablettes et les cellulaires, c’est plus facile pour les jeunes d’utiliser les médias, mais les livres sont encore très importants. C’est génial de pouvoir créer un espace plaisant pour les enfants », explique Meagan Gray, parent et designer.

Pour sa part, Frédéric Canadas, le proviseur, n’aurait pu imaginer mieux comme endroit de lecture pour ses élèves: « Ce sera un espace qu’on sera très fier de montrer », indique-t-il.