Un projet de centre de désintoxication à Gravelbourg fait des vagues

Le conseil municipal de Gravelbourg a annulé une réunion publique qui devait se tenir le 3 avril pour discuter de la demande de modification de zonage de l’adresse 115, 1re Avenue Ouest. Tammy Beutle-Spilchuck et Sarah Becker, les promotrices du centre de désintoxication qu'elles souhaitent nommer Lotus Recovey, voulaient obtenir le changement de zonage de cette adresse et le faire passer de zone pour résidences à zone commerciale.

La rencontre a été annulée à la suite de la découverte d’irrégularité, d'après la Ville. « Tous les critères pour la demande n'étaient pas remplis », souligne Joan Corneil, la directrice administrative de la Ville de Gravelbourg. Elle ajoute que « le promoteur peut présenter une nouvelle demande, mais doit recommencer le processus ».

Selon Sarah Becker, une des deux fondatrices du projet de centre Lotus Recovery, cette décision leur permet de réfléchir à d'autres options. « La maison que nous envisagions pour installer le centre ne fonctionnera pas finalement, précise-t-elle. La maison elle-même présente des problèmes, les ajouts semblaient ne pas être à la hauteur, il y avait une forte odeur d'excréments d’animaux et nous ne savions pas si cela était incrusté dans les fondations et le sol ou non. »

La Ville de Gravelbourg n’a pas voulu donner plus de détails sur les raisons qui ont mené à l'annulation de la demande de modification de zonage.

Une réunion publique, cette fois organisée par les promotrices, doit se tenir au Gravelbourg Lions Den le 17 avril à 17 h 30, pour répondre aux questions de la population, d'après Sarah Becker.

Un centre controversé

Le centre Lotus Recovery doit répondre à « la crise des opioïdes que connaît le Canada en ce moment », mentionne Sarah Becker. La cofondatrice souhaite « stopper la dépendance aux drogues en Saskatchewan ». Elle explique que sa motivation à ouvrir un centre de désintoxication a également une tournure personnelle. « Mon frère a des problèmes avec la dépendance », précise Sarah Becker.

Cette dernière dit qu'elle agira à titre d’administratrice au centre. Si le centre voit le jour, son programme consistera « en une désintoxication en sept jours et ensuite [les clients] seront transférés dans un programme de rétablissement ». Il s’agira d’une entreprise privée, donc les clients paieront pour le service et il n’est pas prévu de faire appel à des collectes de fonds, indique Mme Becker.

Avant d'annuler la rencontre concernant l'amendement de zonage, la Ville de Gravelbourg avait partagé l'invitation sur son compte Facebook, ce qui a provoqué des remous. Plusieurs commentaires font état d'inquiétudes de la part de certains résidents, notamment entourant la sécurité. Des personnes ont souligné le fait que le centre devait au départ se situer très près de l’école secondaire de Gravelbourg.

Toutefois, selon Mme Becker, le centre sera fermé et aucun client ne sera autorisé à sortir durant leur participation au programme.

Un autre problème qui a été soulevé est celui de la difficulté de trouver du personnel qualifié dans une région rurale. Sarah Becker reconnaît que le recrutement du personnel pourrait être compliqué dans la région de Gravelbourg. « Si cela s’avère trop compliqué de recruter à Gravelbourg, nous sommes prêts à regarder dans quelles autres régions nous pourrions installer le centre ».

À lire aussi : Ottawa investit 6 M$ pour un centre de désintoxication inuit

Les cofondatrices aux cœurs d’une controverse à Moose Jaw

Une série d’articles accablants a été publiée sur le site web du Moose Jaw Independent par l’auteur Robert Thomas. Ces articles concernent d'autres projets de Tammy Beutle-Spilchuck et Sarah Becker. Les articles révèlent notamment qu'il y aurait eu une tentative de mentir sur les compétences professionnelles des deux femmes.

Cette controverse porte plus précisément sur la fondation pour les enfants avec des besoins spéciaux Jobransa, et des organismes qui y sont liés, soit le centre Jobransa et l’école privée Kids in Motion Independent School inc. à Moose Jaw.

L'auteur remet en question le fait qu'une des deux responsables ait mentionné sur le web qu'elle détient un baccalauréat en kinésiologie avec une mineure en psychologie. En entrevue à Radio-Canada, Sarah Becker se défend en expliquant qu'elle était effectivement inscrite à cette formation universitaire au moment où le projet Jobransa a été lancé. Un diplôme qu'elle n'aura finalement jamais obtenu, ajoute-t-elle.

Tammy Beutle-Spilchuk et sa fille Sarah Becker ont lancé cette fondation au milieu des années 2010 pour offrir des services de santé aux enfants avec des besoins spéciaux, et l’école privée pouvait prendre en charge ces enfants dans leur éducation. Ces organismes sont à présent fermés.

Tammy Beutle-Spilchuk et Sarah Becker ont lancé deux comptes sur les réseaux sociaux Instagram et YouTube dans lesquels elles laissent entendre qu’elles vont dévoiler leur part de vérité au cours des prochaines semaines.

Sarah Becker affirme que les allégations présentes dans les articles du Moose Jaw Independent sont sans fondement. Les deux femmes estiment que le Moose Jaw Independent ne fait pas du « vrai journalisme ».

De son côté, l'auteur Robert Thomas mentionne qu'il souhaite donner une voix aux victimes de la Fondation Jobransa qui ont accepté de raconter leur histoire de façon anonyme.