Derrière l’indispensable verre de vin de la mère moderne

Le verre de vin accompagne la maman moderne dans les aléas de la parentalité et sur les réseaux sociaux. Que cache cette bouteille partagée entre femmes épuisées? Plus qu'un simple moment de plaisir, l'apéro est devenu une solution pour s'évader d'une charge mentale lourde à porter. Portrait d'un symbole de liberté, mais aussi de détresse silencieuse.

C’est la fin de l’après-midi. La nouvelle maman torontoise Alana Kayfetz lance un appel à toutes sur Facebook.

Je suis nouvelle ici, si vous voulez venir à la maison, vous êtes les bienvenues. Apportez une bouteille de vin et votre bébé. Alana Kayfetz, fondatrice de MomTO

Dix-neuf femmes se présentent chez elle. Isolée et épuisée, Alana Kayfetz avait la conviction qu’elle n’était pas seule. Et elle avait raison.

C’est ainsi qu’elle crée le mouvement Mommies That Like Wine (mères qui aiment le vin) en 2017. Ce sont maintenant près de 10 000 mères torontoises qui ont trinqué aux défis de la maternité lors d’événements de l’organisation.

Pour sa fondatrice, l’alcool au coeur des événements de MomTO n’est qu’un prétexte pour atteindre un but précis : briser l’isolement chez les mères.

Ce n’est pas à propos du vin. C’est ce que le vin représente : un choix, une liberté, un retour vers la femme d’avant. Alana Kayfetz

La détresse silencieuse des mères

La charge mentale, l’épuisement et l’isolement pèsent toujours sur la vie des mères. Cette détresse, la blogueuse Marie-Danielle Dussault l’a ressentie après son accouchement.

Mme Dussault s’est tournée vers le web et les groupes de discussion en ligne pour trouver des solutions aux défis de la maternité. La réponse est claire et alcoolisée : boire du vin.

Sur les blogues, c’est le phénomène de la mère cinglante, imparfaite, celle qui décompresse avec une coupe de vin. C’est sur ça qu’on mise. Marie-Danielle Dussault, blogueuse pour Je suis féministe

Le hic, c’est que Mme Dussault ne boit pas d’alcool.

Loin de juger les autres mères qui le font, elle se demande si cet engouement pour l’alcool n’est pas plutôt le symptôme d’une société qui n’a toujours pas réglé les problèmes liés au travail invisible des femmes.

En 2015, les femmes passaient près d'une heure par jour de plus que les hommes à préparer les repas, à faire le ménage, la lessive ou toute autre tâche connexe. Source : Statistiques Canada

Marie-Danielle Dussault croit que la problématique de la charge mentale, de l’isolement et de l’épuisement des mères ou des parents principaux dans les couples homoparentaux est camouflée sous une gorgée de vin.

L’humour noir qui ne fait plus rire les mères

Les blagues qui unissent maternité et alcool ont la cote sur les réseaux sociaux. Ça a d’abord fait rire Odile Archambault, auteure de Maman a un plan. Après tout, plusieurs mères choisissent de « boire par pur plaisir, et non par automédication », rappelle-t-elle.

Toutefois, ces gags répétés ont amené Mme Archambault à s'interroger sur cette forme de banalisation.

L’alcool, c’est facilement accessible et accepté socialement. [Les mères] sont moins stigmatisées en riant de leur consommation qu’en faisant des blagues sur l’épuisement maternel, l’isolement et la tristesse qu’elles ressentent réellement. Odile Archambault, auteure de Maman a un plan

Mme Archambault évite de jeter le blâme sur les mères. Selon elle, la charge mentale est enracinée dans nos schémas familiaux, ce qui est très lourd à porter pour les femmes.

De la banalisation à la dépendance

La consommation chez les femmes a augmenté au cours des 20 dernières années au pays. Entre 2001 et 2015, les décès chez les femmes liés directement à la consommation d’alcool ont augmenté de 26 % (Institut canadien de la santé).

Ce phénomène préoccupe Anne-Élizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean-Lapointe.

La mère qui est épuisée, qui se récompense avec son verre de vin, c’est amené d’une façon tellement légère, ludique et très banalisée. On dit que l’automédication est normale pour la femme… c’est la solution. Anne-Élizabeth Lapointe

Les stratégies de marketing misent sur la « féminisation des produits alcoolisés » depuis plusieurs années, comme l’observe Mme Lapointe.

Anne Elizabeth Lapointe Photo : Radio-Canada / Louis-André Bertrand

« D’un point de vue physique, la femme présente plus de risques que l’homme de développer une dépendance à l’alcool. Dans un contexte où cette consommation féminine est répandue et valorisée, ça pose problème. » – Anne-Élizabeth Lapointe

Louise Nadeau, professeure émérite au Département de psychologie à l’Université de Montréal, explique que la dépendance à l’alcool reste toujours un problème majoritairement masculin.

Elle note toutefois que la dépression et l’anxiété guettent deux fois plus les femmes. Et c’est là que l’alcool devient une solution pour certaines d’entre elles.

On a un double message : boire, c’est obligatoire et amusant. Quand tu as des problèmes de consommation et que tu es une femme, il y a plus de honte et de culpabilité. Une fois que ces sentiments sont là, les femmes entrent dans le garde-robe et ne vont pas chercher de l’aide. Louise Nadeau

L’expression alcoolique anonyme résume la dépendance au féminin, conclut-elle.