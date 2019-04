Diminution de la population active sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec

Selon les dernières données de l'enquête sur la population active de Statistique Canada, la population active de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec a diminué d'environ 3700 personnes de mars 2018 à mars 2019, ce qui laisse supposer que l'emploi augmente plus rapidement que le chômage dans la région, qui perd néanmoins des résidents année après année.

Les données de Statistique Canada indiquent également que le taux de chômage sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec a probablement chuté en deçà des moyennes provinciales et nationale, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années.

On remarque une baisse importante du taux depuis quelques années, puisqu'il était estimé à plus de 12 % il y a cinq ans et qu'il se situe maintenant autour de 5 %.

Au Québec et au Canada, les taux de chômage en mars sont estimés à 5,9 % et à 6,1 % respectivement, et ils ont très peu varié depuis mars 2018.