Le développement économique ne doit pas éteindre la diversité biologique, soutient le Bloc québécois

C'est dramatique de voir les délais de complaisance qu'on laisse s'installer dans le dossier, en particulier du caribou forestier, sachant que chaque année qui passe nous rapproche de la possible extinction de l'espèce. C'est inacceptable , a déclaré Yves-François Blanchet, en tournée en Abitibi-Témiscamingue.

Plus tôt cette semaine, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a annoncé le lancement d'un processus de consultations pour les caribous forestiers ou montagnards.

Au fédéral, la Loi sur les espèces en péril a précisément pour objectif de prévenir la disparition des espèces ou encore d'en permettre le rétablissement. Le chef du Bloc québécois, qui a aussi été ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Pauline Marois, croit qu'au-delà des juridictions, les acteurs sauront trouver un terrain d'entente.

Si on met tous les acteurs autour de la table avec un objectif clair et un échéancier clair et contraignant, les gens vont faire les compromis que ça prend. Les gens vont trouver les terrains d'entente nécessaires pour que la protection d'une espèce ne se fasse pas au détriment du développement économique, mais que le développement économique ne se fasse pas au prix d'éteindre la diversité biologique qui est déjà grandement menacée par des changements climatiques au rythme desquels les espèces ne réussissent pas à s'adapter.

Parmi ces actions contraignantes, le chef du Bloc québécois soutient que l'avenue qui semble la plus plausible est celle d'aménager des zones de protection.

Ce sont des protections de corridors sur les territoires qu’il faut faire. Il faut s'assurer de la connectivité des différentes hardes. Si les différentes hardes ne sont pas capables d'être en contact, s'il n'y a pas de continuité territoriale pour l'espèce, l'isolement de ces hardes fait qu'elles s'éteignent, à terme, et beaucoup plus vite que plus tard , a affirmé Yves-François Blanchet.

Des industries responsables

Soulignant que les industries minières et forestières sont au coeur du développement régional de la région, le chef bloquiste a tenu à préciser que l'enjeu de la biodiversité n'est pas un frein au développement, mais qu'il importe de repenser la manière avec laquelle le territoire est exploité.

Ça ne veut pas dire fermer tous les territoires au développement, ça veut dire avoir des pratiques qui sont davantage propices en termes de coupes, de protection de certaines zones, de passage de chemins, d'avoir des comportements qui sont moins invasifs pour protéger l'espèce et avoir une durabilité dans ce qu'on leur offre comme territoire pour perpétuer l'espèce, ce qui commence à être un gros défi , a-t-il concédé.

Yves-François Blanchet ajoute que la pression sur les écosystèmes est importante et que l'activité humaine ne peut être exclue. Cela dit, il tient à préciser que les entreprises forestières et minières ont fait des efforts.