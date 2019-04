Voici les quatre lauréats des Prix Riel 2019

Paul Desrosiers, Denise Lécuyer, Karine Pilotte, et Marc-François Tremblay recevront le prix pour leur engagement dans quatre catégories.

Depuis 1983, la Société de la francophonie manitobaine rend hommage à des francophones du Manitoba qui, de façon remarquable, ont contribué, surtout bénévolement, au développement de la collectivité, tout en suscitant le goût de vivre en français.

Patrimoine : Paul Desrosiers

Natif de Saint-Malo, dans le sud du Manitoba, Paul Desrosiers contribue depuis plus de 20 ans au patrimoine et à la vie culturelle francophone de la province, affirme celle qui a soumis la candidature du lauréat, Paulette Duguay.

Paul Desrosiers a su se faire valoir grâce à son engagement au sein de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, du Conseil d’Alzéar-Goulet et des Chevaliers de Colomb de Saint-Boniface.

« Non seulement est-il un modèle au sein de la famille Desrosiers, mais il est un modèle pour les organismes dont il est membre, pour les organismes qu’il fréquente et où il fait ses présentations et expositions, et aussi pour la communauté métisse et francophone manitobaine », explique Paulette Duguay.

Paul Desrosiers accepte le prix avec beaucoup d’humilité.

« J’aime ça montrer aux jeunes quoi faire, lance-t-il simplement pour expliquer ce qui le motive. On a été dompté comme ça. »

Il dit que d’enseigner aux plus jeunes les traditions métisses fait partie des responsabilités inhérentes à cette culture.

Communications : Denise Lécuyer

Depuis 1992, Denise Lécuyer est bénévole à la radio communautaire Envol 91FM. Elle y a animé des émissions musicales et une émission consacrée aux entrepreneurs francophones.

Celle qui a déposé la candidature de la lauréate, Jacqueline Blay, reconnaît chez Mme Lécuyer des qualités de leadership « indéniable ».

« Elle sait stimuler, intéresser, faire découvrir les talents locaux et elle sait aussi donner de bons conseils de gouvernance pour atteindre la réussite. Elle ne s’impose pas aux autres. Au contraire, elle suscite des questions et des actions qui mènent à la réussite », clame Jacqueline Blay.

« Sa curiosité intellectuelle l’a toujours amenée à aborder une variété de sujets dans un contexte convivial et ouvert à la parole de chez nous », ajoute-t-elle.

« La question de reconnaissance, ce n’est pas vraiment ma priorité », raconte Denise Lécuyer, qui dit avoir été très touchée par la nomination, même si elle croit que « d’autres personnes le méritent bien plus ».

Développement communautaire : Karine Pilotte

« C’est comme une bouffée d’amour », lance Karine Pilotte en parlant de sa nomination aux Prix Riel 2019.

La femme originaire de la ville de Québec habite à Île-des-Chênes avec son conjoint depuis maintenant 7 ans. Elle dit qu’après s’être installée dans la région, elle cherchait des activités à faire avec ses 3 enfants. C’est pourquoi elle a décidé de remettre sur pied le comité culturel d’Île-des-Chênes en août 2014.

Le conjoint de Karine Pilotte, René Trudeau, parle d’elle dans sa lettre de mise en candidature comme d'une « agente de changement dans la communauté ».

« Grâce à son leadership, elle met en place des événements et activités qui permettent de vivre et de s’amuser en français à Île-des-Chênes, renchérit-il. Elle démontre que nous sommes tous responsables de notre langue et culture et que c’est en participant et en s’impliquant dans sa communauté, que l’on peut s’assurer de la protéger. »

Karine Pilotte dit cependant que tout ce qu’elle fait ne serait pas possible sans la collaboration de son conjoint qui s’occupe des enfants quand elle s'active à ses activités communautaires.

Arts et culture : Marc-François Tremblay

Ce sont les nombreuses années d'engagement de Marc-François Tremblay qui ont poussé Christine Larose à soumettre le nom du président du festival de films Cinémental.

« Marc-François se donne corps et âme pour toutes ces organisations depuis des décennies et elles sont prospères grâce à lui, affirme Christine Larose. Le milieu culturel ne serait pas aussi riche sans lui. »

Outre son engagement depuis plus de deux décennies auprès du festival de film, Marc-François Tremblay est bénévole au Festival des vidéastes du Manitoba, aux Éditions du Blé et au pavillon canadiens-français de Folklorama.

« Il sert d’inspiration par son désir de faire rayonner la vie culturelle en français », affirme Mme Larose.

Selon M. Tremblay, recevoir un Prix Riel est un grand honneur.

« Ça vient d’une communauté qui m’a accepté dès le début », ajoute Marc-François Tremblay qui tient à encourager les gens à faire du bénévolat là où il y a des besoins.

La remise des Prix Riel 2019 aura lieu le jeudi 23 mai dans la Salle Jean-Paul-Aubry du Centre culturel franco-manitobain.