L’avez-vous vu? Un pyjama intelligent et une moto volante

Un vêtement de nuit analyse la qualité de votre sommeil et une première moto volante est maintenant en prévente. Voici sept nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

1. Le pyjama qui sait si vous dormez bien

Un pyjama bleu Photo : iStock

Des chimistes américains de l’Université du Massachusetts à Amherst ont mis au point un pyjama en coton muni de cinq capteurs légers cousus dans la doublure qui permettent de surveiller la respiration, les battements du cœur et les mouvements du dormeur.

Cette chemise de pyjama permet de mesurer la quantité de sommeil paradoxal d’une personne, qui est considéré comme important pour consolider les souvenirs, mais aussi de savoir si elle a des problèmes respiratoires pendant la nuit.

La chemise de nuit permet de mesurer la quantité du sommeil paradoxal. Photo : Université du Massachusetts à Amherst

Les données recueillies sont envoyées à un petit circuit imprimé qui ressemble et fonctionne comme un simple bouton de pyjama. Ce bouton possède un émetteur Bluetooth intégré qui envoie les données à un ordinateur pour analyse.

Pour le moment, le pyjama n’existe que sous la forme de prototypes et n’a été testé que sur une trentaine de personnes. Les chercheurs veulent d’abord s'assurer que les capteurs sont précis pour une variété de formes et de tailles de corps.

Des pantalons de pyjama munis de détecteurs de pression intégrés qui détectent la quantité de stress sur votre dos sont également testés.

S’il est un jour commercialisé, le pyjama complet sera entièrement lavable à la machine.

2. D’une hauteur inégalée sous les tropiques

L’arbre mesure pas moins de 100,8 mètres. Photo : National Geographic/Unding Jami

Un Shorea faguetiana d’une forêt de Bornéo, en Malaisie, a ravi le record mondial de l’arbre tropical le plus haut du monde à un autre spécimen de la même espèce.

L’arbre en question, surnommé Menara (qui veut dire "tour" en malaisien), mesure pas moins de 100,8 mètres. S’il était placé au sol, l'arbre serait plus long qu'un terrain de football.

Il est aussi considéré comme la plus haute plante à fleurs au monde.

Il ne réussit toutefois pas à remporter le titre de l'arbre le plus haut de la planète toutes catégories confondues, qui appartient toujours à un séquoia de Californie découvert en 2006 et qui atteint les 115,85 mètres. Sans compter ses 31,4 mètres de circonférence à la base.

3. Voici la chirurgie moléculaire!

Les chirurgies actuelles du nez peuvent laisser des cicatrices et nécessiter une période de convalescence. Photo : iStock

Jusqu’à aujourd’hui, pour remodeler le cartilage du nez et des oreilles, des incisions et des sutures étaient nécessaires. Ces interventions qui pouvaient laisser des cicatrices et nécessitaient une période de convalescence.

C’était avant la chirurgie moléculaire, une nouvelle technique de remodelage du cartilage non invasive qui ne laisse aucune cicatrice et ne demande aucune période de récupération.

Mise au point par des chirurgiens américains, la technique a recours à de minuscules aiguilles, à du courant électrique et à des moules 3D.

L’intervention commence par l'insertion des aiguilles dans le cartilage qui font passer un courant électrique à travers les tissus. L’eau présente dans le cartilage est ainsi électrolysée, et se transforme en oxygène et en ions hydrogène.

La charge électrique positive annule l’effet des protéines contenues dans les fibres rigides de collagène du cartilage, réduisant ainsi la densité de ces fibres les rendant temporairement plus molles et plus malléables.

Les médecins appliquent ensuite un moule imprimé en 3D à l'extérieur du nez ou de l’oreille. Résultat : le cartilage ramolli se « fond » à la forme du moule, puis durcit à mesure que l'effet électrolytique s'estompe.

Pour le moment, des tests en laboratoire ont permis de remodeler le cartilage de l'oreille d'un lapin. Ses créateurs espèrent que cette méthode peu coûteuse et pratiquée sous anesthésie locale en cinq minutes pourra être réalisée sur des humains dans les prochaines années.

Cette méthode pourrait éventuellement être une alternative non invasive à la chirurgie oculaire au laser.

4. À vos motos… volantes

Illustration du Speeder au-dessus d'un quartier résidentiel. Photo : Jetpack Aviation

L’entreprise Jetpack Aviation prend maintenant les précommandes pour son Speeder, la première moto volante au monde propulsée par des turboréacteurs.

Cette moto de 105 kg (231 livres) est capable d’atteindre une vitesse de 240 000 km/heure, elle possède une autonomie de 20 minutes et peut dépasser les 4 km d'altitude.

La Speeder de Jetpack Aviation Photo : Jetpack Aviation

Pour le moment, l’entreprise espère en vendre 20 à des fins récréatives. Le reste de la production est consacré au monde militaire.

La version récréative ultralégère ne nécessitera pas de permis de pilotage, et la formation sera réalisée par l’entreprise.

Les personnes intéressées peuvent donner un acompte de 13 000 $ dès aujourd’hui, et se préparer à débourser plus de 500 000 $ à la livraison.

5. Un pare-brise à l’abri des pointeurs laser

Un pilote aveuglé par un pointeur au laser. Photo : FAA

Un concept de pare-brise d’avion qui pourrait les protéger contre les attaques par pointeur laser a été imaginé par des ingénieurs américains.

Il faut savoir que, seulement aux États-Unis, le nombre d’incidents associés aux pointeurs laser près des aéroports augmente année après année. En 2017, par exemple, pas moins de 6700 pilotes d’avion ont rapporté avoir été désorientés par des pointeurs laser qui sont en vente libre.

Ces lasers peuvent en effet perturber la vision d'un pilote et mettre en danger ceux qui se trouvent à bord d’un avion, surtout pendant les phases critiques du décollage et de l'atterrissage.

Le verre utilisé dans la fabrication de ce pare-brise est incrusté de cristaux liquides.

Nos yeux sont particulièrement sensibles à la lumière laser verte qui constitue la majorité des incidents signalés près des aéroports.

La vitre créée par l’équipe de l’Université Lewis permet de bloquer de nombreuses longueurs d'onde de la lumière, dont celles des pointeurs dangereux.

6. Le deuil du gorille

Un gorille (Gorilla beringei beringei) au Rwanda. Photo : iStock

On savait que les éléphants, les chimpanzés, certains mammifères marins et même certains oiseaux présentaient des comportements associés au processus de deuil. Il faut maintenant ajouter à cette liste le gorille de l'Est (Gorilla beringei).

Des zoologistes américains et congolais ont suivi les réactions de groupes de ces grands singes à l'égard des carcasses d’individus morts au Rwanda et en République démocratique du Congo, dont ceux d’un mâle de 35 ans et d’une femelle du même groupe âgée de 38 ans.

Un jeune gorille a inspecté le cadavre de sa mère pendant plusieurs heures. Photo : Fondation Diane Fossey

Les bêtes étaient mortes quelques heures plus tôt d’une raison inconnue, qui pouvait être la vieillesse.

Dans un cas où l’animal était connu d’un groupe, les cadavres ont été approchés et touchés par d'autres membres du groupe.

Dans un cas où le gorille était inconnu d’un groupe, les comportements étaient similaires à ceux des autres gorilles qui connaissaient l’animal mort, c’est-à-dire qu’ils s'asseyaient à ses côtés, le reniflaient et l’épouillaient. Certains gestes étaient même violents, ce qui pourrait signifier que les gorilles tentaient de réveiller les morts.

7. L'astéroïde Bennu en 3D

Cette image est la toute première carte 3D de l’astéroïde Bennu réalisée à l’aide de l'altimètre laser canadien de la sonde spatiale OSIRIS-Rex, arrivée près de l'astéroïde en décembre 2018.

Pour créer cette représentation en trois dimensions de la forme de l'astéroïde, il a fallu plus de 11 millions d'impulsions laser réalisées lorsqu’OSIRIS-REx est passé à moins de deux kilomètres de la surface rocheuse de l'astéroïde.

Les couleurs représentent la distance par rapport au centre de Bennu. Ainsi, les régions bleues se situent environ 60 mètres plus bas que les sommets de couleur rouge. Des zones de l'astéroïde n'ont pas encore été mesurées, d'où l'absence de couleur à certains endroits.

Dans les prochains mois, l'altimètre prendra près d'un milliard de mesures qui permettront de créer la toute première carte 3D à haute résolution d'un astéroïde géocroiseur.