Boussole électorale : qui a gagné le débat des chefs?

Pour les personnes consultées, il n’y a pas de vainqueur incontestable du débat de jeudi soir. Près du tiers consacre le chef du Parti conservateur uni, Jason Kenney, comme champion tandis que le quart pense que c’est plutôt la chef du Nouveau Parti démocratique, Rachel Notley, qui mérite les honneurs.

Les chefs des partis centristes, qui profitaient possiblement de leur plus importante tribune de toute la campagne, n’ont pas su se démarquer aux dires des 800 Albertains qui ont répondu au questionnaire. Ils nomment le chef du Parti albertain, Stephen Mandel, et le chef du Parti libéral, David Khan, comme gagnant du débat avec une proportion respective de 14 % et 7 %.

Le quart restant n’arrive tout simplement pas à identifier un gagnant. Dans ces indécis, les jeunes de 18 à 34 ans sont deux fois plus nombreux que les personnes de plus de 55 ans.

« Les personnes de plus de 55 ans ont tendance à être plus partisanes et à regarder un débat à travers la lentille de leurs propres préférences politiques », explique le scientifique de données pour Vox Pop Labs, la firme derrière la Boussole, Justin Savoie.

Autre constat intéressant : la performance de Rachel Notley plaît plus aux femmes sondées qu’aux hommes. De la même façon, les hommes sont plus nombreux que les femmes à nommer Jason Kenney comme grand gagnant, « un schéma fréquemment observé dans la littérature de science politique », observe Justin Savoie.

Ces données de la Boussole suggèrent aussi que les répondants jugent plus favorablement la performance du chef du parti pour lequel ils entendaient déjà voter. Parmi ceux qui n’avaient pas encore arrêté leur choix, c’est David Khan qui semble avoir fait la meilleure impression.

Quelle est la probabilité que le débat influence la personne pour qui vous allez voter le 16 avril? À peine 13 % des quelque 800 Albertains sondés expriment fermement que le débat aura une influence sur leur vote.