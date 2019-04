Notre édition week-end

Un succès de popularité malgré un échec politique pour le Green New Deal démocrate. Les joueurs du Canadien sous la loupe de chercheurs à l'Université de Montréal. Une première sortie dans l'espace pour l'astronaute David Saint-Jacques. Voici nos suggestions de lecture.

1. Et si le Green New Deal était un succès, malgré son rejet?

Le représentant républicain Matt Gaetz a dévoilé le « Green Real Deal », sa proposition environnementale en réponse au Green New Deal démocrate. Photo : Reuters / Alex Wroblewski

L'ambitieux plan des démocrates pour lutter contre les changements climatiques a peut-être été rejeté par le Sénat américain, mais il pourrait bien avoir propulsé l'enjeu, jusque-là très impopulaire, au rang des priorités des électeurs comme des élus.

Par Joëlle Girard

LIRE LA SUITE »

2. Étudier l'alcoolisme chez les singes pour comprendre les effets sur les humains

La consommation excessive d'alcool à l'adolescence aurait un impact sur le développement du cerveau humain. Photo : iStock

Une étude faite sur des primates a démontré que l'équivalent de quatre consommations d'alcool par jour sur une période d'un an avait des effets dramatiques sur la croissance du cerveau à l'adolescence. Bien qu'il s'agisse de consommation excessive, cette étude montre les risques de l'alcool sur les cerveaux en développement.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

3. Suivre à la trace les joueurs du Canadien pour améliorer leurs performances

Les joueurs du Canadien à l'entraînement Photo : Radio-Canada

Pour aider les hockeyeurs à maintenir un haut niveau de performance, le Canadien de Montréal participe à un programme de recherche avec l'Université de Montréal. Depuis deux ans, les joueurs portent des capteurs de mouvements pour gérer l'intensité de leurs entraînements.

Par Daniel Carrière

LIRE LA SUITE »

4. Première sortie dans l’espace lundi pour David Saint-Jacques

Anne McClain et David Saint-Jacques dans le module Destiny de la SSI. Photo : NASA/ASC

David Saint-Jacques et sa collègue américaine, Anne McClain, procéderont à une sortie dans le vide spatial lundi matin afin de réaliser des travaux d'entretien de la Station spatiale internationale (SSI).

Par Alain Labelle

LIRE LA SUITE »

5. De Longueuil à Lebel-sur-Quévillon dans l’espoir d’une vie meilleure

Akkam, 5 ans, Raziel, 8 ans, leur mère, Geneviève Agboola, et leur père (derrière à gauche), Vigan Conrad, originaires du Bénin, établis depuis 5 ans à Longueuil Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Travailler à la mine pour pouvoir s'acheter une maison et assurer l'avenir des enfants. Quitter Longueuil, Laval ou Montréal pour trouver la tranquillité d'une petite communauté éloignée de 2200 habitants dans le Nord-du-Québec, et y être accueilli à bras ouverts. Des immigrants explorent la possibilité d'un tel rêve.

Par Myriam Fimbry

LIRE LA SUITE »

6. Une bactérie échappe aux défenses du corps grâce à une alliance avec un virus

Visualisation du phage « Pf » observé par l'équipe de chercheurs américains Photo : Gracieuseté - Paul Bollyky

Des chercheurs américains ont découvert qu'une des infections bactériennes les plus problématiques en milieu hospitalier doit son succès à un partenariat avec un virus, phénomène qui n'avait jamais été observé jusqu'à maintenant dans le monde microbien.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

7. Le président peut-il sauver la jeunesse mexicaine?

Les jeunes sont tellement nombreux au Mexique qu'il est difficile permettre à tous d'accéder à des emplois de qualité. Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

Le nouveau président du Mexique, Andrès Manuel Lopez Obrador (AMLO), doit en grande partie son élection au vote de la jeunesse. Mais, neuf mois après le scrutin, des jeunes Mexicains sont mitigés à son égard. Témoignages.

Par Michel Labrecque

LIRE LA SUITE »

8. Produire des arachides au Canada

Un plant d'arachides Photo : Radio-Canada

Dans le sud de l'Ontario, on cultive des arachides depuis plus de 40 ans. Ernie et Nancy Racz ont été parmi les pionniers de cette production originale.

Par Aubert Tremblay

LIRE LA SUITE »

9. Prendre le pouls des parcs nationaux du Québec

Le garde-parc Jean-Marc Vallières et Jean-François Houle réalisent un inventaire d'oiseaux migrateurs à l'aube. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

L'heure est au bilan de santé dans les parcs nationaux du Québec. Tous les cinq ans, la Sépaq les scrute et les inspecte, leur faisant passer une batterie de tests équivalant à notre propre bilan de santé annuel, afin de déterminer ce dont ils ont besoin pour continuer de prospérer. Voici comment on procède.

Par Maxime Poiré

LIRE LA SUITE »

10. L’avez-vous vu? Un pyjama intelligent et une moto volante

Illustration du Speeder au-dessus d'un quartier résidentiel. Photo : Jetpack Aviation

Un vêtement de nuit analyse la qualité de votre sommeil et une première moto volante est maintenant en prévente. Voici sept nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

LIRE LA SUITE »

11. Nouveau président au Mexique : de l'espoir aux craintes

La sociologue mexicaine Soledad Loaeza Photo : Radio-Canada / Yves de Vathaire

Les premiers mois de la nouvelle administration d'Andres Manuel Lopez Obrador font craindre le pire à la politologue mexicaine Soledad Loaeza. Rencontre.

Par Michel Désautels

LIRE LA SUITE »

Bonne lecture et à la semaine prochaine!