Budget : Doug Ford éliminera-t-il le déficit avant la fin de son mandat?

L'élimination du déficit, des compressions en santé et en éducation, d'autres coupes en francophonie, un crédit d'impôt pour les frais de garde, une baisse d'impôt pour la classe moyenne, des investissements dans le transport à Toronto et dans le Nord : voilà six éléments à surveiller dans le premier budget du gouvernement de Doug Ford, qui sera déposé jeudi.