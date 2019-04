Pas d’accouchement à La Malbaie ce week-end, faute d’infirmières

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale a mis en place un plan de contingence à la suite de l’absence d’une infirmière.

« C'est une absence qui n'était pas prévue, donc, ça nous amenés à regarder l'équipe qui était en place et à voir si on était sécuritaires. Et la décision qu'on a prise, c'était de mettre un plan de contingence étant donné qu'on n'avait pas une équipe qui était complète », explique la directrice des soins infirmiers du CIUSSS, Sylvie Bonneau.

Le plan est en vigueur depuis jeudi matin et pourrait le rester jusqu’à 0 h mardi. La capacité du CIUSSS à recruter une nouvelle infirmière déterminera si la mesure de contingence sera écourtée ou prolongée.

On a fait un appel partout dans la province. On a regardé aussi du côté de nos établissements de la Capitale-Nationale. On espère que ça puisse se faire le plus tôt possible. Sylvie Bonneau, directrice des soins infirmiers, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Pénurie

La pénurie d’infirmières est particulièrement criante dans la région de Charlevoix. Selon Mme Bonneau, entre 30 et 40 postes équivalents à temps plein sont à combler.

Le manque d’infirmières se fait sentir davantage dans les disciplines qui requièrent une formation d’appoint telles que l’obstétrique, l’oncologie et l’hémodialyse.

« Quand on forme une infirmière pour travailler en obstétrique, ça peut aller jusqu'à un mois. C'est quand même assez long », fait remarquer Sylvie Bonneau.

C'est sans compter, poursuit-elle, que dans une région comme Charlevoix, où les équipes de soins sont « plus petites », l’absence d’une seule infirmière peut entraîner une réorganisation du travail et une révision des processus cliniques.

La limite entre la zone de confort et le seuil critique est mince parfois Sylvie Bonneau, directrice des soins infirmiers, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Accoucher à Québec

Les accouchements qui devaient être réalisés à l’Hôpital de La Malbaie auront lieu au CHU de Québec – Université Laval, sauf en cas d’urgence.

Les patientes concernées par la découverture en obstétrique ont été ou seront avisées par les médecins assurant leur suivi de grossesse.

Même si aucun accouchement n’est prévu à l’Hôpital de La Malbaie au cours des prochains jours, une infirmière formée pour prodiguer des soins obstétricaux sera sur place en tout temps.

« Cette infirmière-là peut recevoir une mère, une femme qui est enceinte et qui a de l'inquiétude sur son état de santé. Elle peut l'évaluer et à ce moment-là, conjointement, avec le médecin, on prend la décision si on la retourne chez elle, par exemple, ou si on la dirige vers Québec », explique Sylvie Bonneau.

