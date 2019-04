Le Réseau des femmes élues de l'Abitibi-Témiscamingue tient sa toute première réunion

Les élues pourront échanger sur les défis et les enjeux de la communication en lien avec leurs rôles et de participer à une formation.

Les participantes pourront également entendre le témoignage de la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien, qui partagera son parcours de candidate en lien avec la communication.

L'agente de projet du Réseau de femmes élues de l'Abitibi-Témiscamingue, Christine Doré, était de passage ce matin à l'émission Des matins en or.

Elle explique que l'organisme souhaite inciter les femmes à se présenter en politique en vue des prochaines élections municipales de 2021.