Le C.A. du Cégep de Sherbrooke réitère sa confiance en sa directrice générale

Le conseil d'administration a toute sa confiance en sa directrice générale. [...] Cette confiance n’a jamais été remise en question par le C.A. affirme la présidente du conseil d'administration du Cégep de Sherbrooke, Julie Banville.

Regroupé en séance extraordinaire jeudi soir, le conseil d'administration a dénoncé et condamné la résolution du SPECSSyndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke . La présidente du C.A. a tenu à préciser qu’il s’agissait d’une rencontre d’informations et que le conseil ne s’est pas prononcé sur les éléments soulevés par le SPECSSyndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke ni sur la lettre ouverte signée par 236 professeurs de l'institution.

La mesure qui a été demandée à l’égard de la directrice générale est complètement démesurée selon nous. Julie Banville, présidente du conseil d'administration du Cégep de Sherbrooke.

Julie Banville rappelle que Marie-France Bélanger maintient son poste de directrice générale et que ses décisions sont appuyées par le C.A.

La direction rectifie les faits

Pour sa part, la direction du Cégep a souhaité rectifier certains faits. Éric Gagné, directeur des études, a voulu préciser que bien que le Cégep ait souffert d’un manque de financement au cours des dernières années, l’enveloppe du personnel enseignant n’a pas été touchée.

Le directeur des études soutient que le problème vient de la surembauche d’enseignants et de la baisse démographique. Selon Éric Gagné, le comportement imprévisible des étudiants ainsi que le contexte de pénurie de main-d’oeuvre rendent difficiles les prévisions du nombre d’étudiants sur les bancs d’école chaque session.

Il se dit toutefois confiant pour l’avenir étant donné l’annonce de réinvestissements en éducation par la Coalition Avenir Québec et la reprise graduelle de la courbe démographique.

Des nouvelles de Marie-France Bélanger

Dans une lettre adressée au personnel du Cégep de Sherbrooke envoyée mardi dernier, Marie-France Bélanger se disait dévastée par cette démarche syndicale. Elle n’a accordé aucune entrevue depuis.