Un poste perdu au Commissariat aux services en français

Par voie de communiqué, le bureau de l’ombudsman annonce que tout le personnel actuel du CSF restera à la nouvelle unité de l’Ombudsman, à l’exception d’une coordinatrice administrative (un rôle non requis dans l’organisation du Bureau de l’Ombudsman) et du Commissaire actuel François Boileau, qui a annoncé sa démission à la fin d’avril .

À compter du 1er mai, le directeur général actuel du CSF, Jean-Gilles Pelletier, agira à titre de Commissaire par intérim, dans l’attente d’un concours pancanadien pour pourvoir ce poste à long terme , explique le communiqué.

Le gouvernement de Doug Ford avait affirmé l'automne dernier que les employés seraient transférés, sans parler de compressions de postes.

Paul Dubé insiste que la structure de la nouvelle unité de l’Ombudsman sera semblable à celles des unités de résolution et d’enquête de l’Ombudsman déjà en place, et un nouveau poste de gestionnaire, Règlements préventifs et enquêtes, y sera ajouté .

Ma vision pour cette unité est de maintenir et de renforcer les services que le CSF a toujours offerts au public , dit M. Dubé. Le Commissaire sera encouragé à être aussi actif que possible dans la promotion des droits linguistiques, l’établissement de relations et l’identification des problèmes systémiques auxquels fait face la communauté francophone .

Le bureau de Paul Dubé a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada, expliquant que l'Ombudsman ne serait disponible qu'à la fin du mois d'avril.

L'AFO accuse le gouvernement de rompre ses promesses

Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carol Jolin. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), a vivement dénoncé cette nouvelle.

Comme dans le cas de l’Université de l’Ontario français, le premier ministre et son gouvernement nous ont menti , a réagi le président de l'AFO Carol Jolin par voie de communiqué. On comprend maintenant que l’intégration du Commissariat aux services en français visait finalement à faire des économies de bout de chandelle sur le dos de la minorité francophone. C’est inacceptable.

L'AFO demande au gouvernement progressiste-conservateur plus de fonds à l'Ombudsman, pour que les employés de la nouvelle unité des services en français puissent bien faire leur travail.

