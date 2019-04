Organisation des élections : des pratiques inspirantes

Vivre une élection au Canada reste une expérience rafraîchissante pour moi qui vient d'Afrique. Je trouve immense le contraste entre des élections organisées ici et celles qui se tiennent dans certains pays africains. Alors que les Albertains se préparent à se rendre aux urnes le 16 avril, j'ai cherché à mettre en lumière ce qui assure le succès des élections ici et qui peut en inspirer d'autres.

Un certain chaos a marqué les élections récentes au Gabon, en République démocratique du Congo et au Nigeria, notamment. Pour une énième fois, d'innombrables électeurs de ces pays ont été laissés sur leur faim après s'être acquittés, parfois généreusement, de leur devoir civique. Les résultats - même provisoires - ont mis des jours, voire des semaines - à être publiés. Ils ont été souvent contestés, parce qu'ils paraissaient avoir été manipulés. Les électeurs et les candidats qui alléguaient avoir été lésés ont eu peu d'espoir d'obtenir justice devant des instances de recours, car ceux-ci sont perçus comme étant à la solde des gens au pouvoir.

C'est tout le contraire que je vis au Canada depuis maintenant plus de deux décennies. Peu importe le moment où les campagnes sont déclenchées et les dates d'élections fixées, les agences gouvernementales responsables des élections répondent présentes, les issues des élections sont claires et les cas de contestation restent marginaux. « L'expérience électorale est bien huilée de ce côté-ci et les moyens sont au rendez-vous », entend-on, pour expliquer le contraste avec le « chaos électoral » d'ailleurs.

Cette semaine, j'ai appelé le bureau d'Élections Alberta pour en apprendre un peu plus sur le secret de ses succès qui peuvent n'avoir rien d'extraordinaire aux yeux de ceux qui ne s'intéressent pas aux élections ailleurs. Drew Westwater, chef adjoint de l'agence provinciale, m'a assuré que tout est fin prêt pour les 30es élections générales, incluant pour le vote par anticipation, prévu du 9 au 13 avril. Par ailleurs - nouveauté cette année -, les 243 bureaux de vote par anticipation à travers la province permettront aux Albertains en déplacement et munis d'une carte d'identité canadienne de voter pour les candidats ou le parti de leur choix.

Un bureau modeste, mais efficace

Élections Alberta fonctionne avec seulement 25 employés à temps plein. Le directeur des Élections nomme les chefs de bureaux de scrutins pour les 87 circonscriptions électorales où ils doivent notamment recruter et former 18 000 Albertains qui travailleront dans les bureaux de vote. « Au moment où je vous parle, nous avons déjà recruté entre 85 et 90 pour cent de ces employés grâce auxquels nous sommes capables de publier les résultats provisoires le jour même du vote », explique M. Westwater.

Ils viennent de diverses communautés et parlent diverses langues et ils sont bien sûr rémunérés pour leur travail, mais la motivation civique est essentielle. « Ils ne le font pas parce qu'ils en tirent un revenu, mais parce qu'ils aiment le faire. Ils sont engagés à servir leur communauté et l'intérêt public », ajoute le haut fonctionnaire.

Rassurer les électeurs

Un site Web et une ligne téléphonique sont accessibles sept jours sur sept pour entendre les doléances des électeurs désorientés ou confrontés à d'autres difficultés et trouver des solutions. Les Autochtones, les aînés, les personnes avec un handicap, les jeunes et les nouveaux Canadiens ont droit aussi à de l'aide, rappelle le chef adjoint d'Élections Alberta. « Entre les élections, nous rencontrons périodiquement ces personnes ou leurs représentants pour leur donner l'information dont ils ont besoin sur la façon de voter et sur les règles à ce sujet. Nous le faisons aussi à travers de la publicité dans les groupes ethniques et en différentes langues ».

Lors des opérations de vote, Élections Alberta doit aussi gérer diverses pressions. « Nous entraînons les employés de bureaux de vote et leurs superviseurs à pouvoir répondre aux questions et à rassurer les électeurs, qu'ils soient inscrits sur les listes ou non. Nous tentons de rendre l'exercice aussi aisé que possible, quel que soit le scénario qui se présente », explique Drew Wastwater.

À l'aisance, s'ajoute l'assurance. Aux électeurs venus des pays où le vote n'est pas vraiment secret et où l'intimidation peut être fréquente, le haut fonctionnaire provincial rappelle qu'« au Canada, nous avons un système de vote secret en permanence. Nous comptons les votes, sans savoir qui a voté pour qui. » Les différents partis peuvent aussi déployer des représentants aux bureaux de vote - les scrutateurs - pour surveiller l'évolution et la conformité du scrutin.

Une agence indépendante

Pour garantir la transparence et le caractère non partisan au processus électoral, l'agence qui organise les élections doit être vraiment indépendante et au service de tout le monde. Son personnel ne devrait pas être redevable au gouvernement, ni à un ministre, ni à un élu, ni aux partis, ni aux candidats. « Nous ne sommes pas le gouvernement ni un ministère du gouvernement. Nous sommes aussi indépendants que l'est l'ombudsman ou le vérificateur général. Nous rendons compte à l'Assemblée législative comme un corps », décrit M. Westwater.

Les violations de la loi électorale, notamment en matière de financement, relèvent du bureau du commissaire aux élections, lequel est séparé d'Élections Alberta. En cas de contestation de résultats, notamment de possible erreur de comptage, les candidats concernés peuvent saisir les tribunaux pour un recomptage. Toute une leçon pour ces pays où les contestations sont tranchées, non pas par la démonstration d'un recomptage transparent, mais dans un huis clos des cours!

Drew Westwater m'a appris une autre subtilité: si les résultats provisoires sont généralement connus le jour même du vote, c'est un second comptage qui permet de les confirmer et de les officialiser. « Nous comptons tous les bulletins de vote une seconde fois. C'est ce que nous appelons le comptage officiel après le jour des élections et nous nous assurons que tout est exact. Nous publions les résultats officiels, dix jours après les élections. »

Sentiment de fierté

C'est avec un sentiment de fierté que je vois s'approcher la prochaine occasion pour exercer mon droit de vote. Cette expérience de citoyenneté canadienne me permet de croire que mon nouveau pays peut en inspirer d'autres où l'on tâtonne encore avec des élections qui sont tout sauf démocratiques, transparentes et rassurantes. Les succès électoraux du Canada et de ses provinces reposent tant sur l'engagement citoyen que sur la simplicité, l'efficacité, l'indépendance et l'esprit de service de l'agence responsable d'organiser les élections et les référendums.