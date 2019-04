Fermeture de la Clinique médicale du Quartier : des milliers de patients orphelins

Exploitée par cinq médecins, la clinique est sur le respirateur artificiel. L’un des omnipraticiens est en arrêt de travail pour une période indéterminée et deux autres prendront leur retraite d’ici l’été.

La clinique doit donc fermer ses portes après 30 ans de service sur l'avenue Cartier. La direction de l’établissement a préféré ne pas commenter la situation, mais selon nos informations, le manque de relève serait en cause.

Après 30 ans de service, la Clinique médicale du Quartier fermera ses portes à la fin de l'année 2019 Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Dans un contexte où les supercliniques se sont multipliées ces dernières années, et où des groupes de médecine familiale (GMF) modernisent leurs installations, la Clinique médicale du Quartier est un cas particulier.

Les dossiers sont toujours remplis manuellement par les médecins, puisque la clinique ne s’est jamais informatisée. Même le personnel d’accueil est vieillissant, la secrétaire la plus âgée ayant 76 ans.

« Beaucoup d’angoisse »

Pour des patients qui fréquentent cet établissement, la fermeture imminente est perçue comme une épée de Damoclès.

C’est le cas de Lucie Paquet, 69 ans, et de son conjoint, qui avaient le même médecin depuis un quart de siècle.

Lucie Paquet fréquente la Clinique médicale du Quartier depuis 25 ans Photo : Radio-Canada

« Ça crée beaucoup d'angoisse [...] à cause de l'incertitude. Combien de temps ça va prendre avant de se trouver un nouveau médecin? », se demande Mme Paquet, dont l’état de santé nécessite un suivi aux trois mois.

Entre le moment où on va perdre notre médecin et celui où on en aura un nouveau, qui va assurer ces suivis-là? Demander des prises de sang, faire les prescriptions nécessaires : tout ça, ça nous crée un stress important. Lucie Paquet, patiente de la Clinique médicale du Quartier

Où aller?

Mme Paquet a bien tenté de se trouver un médecin dans un GMF du quartier, mais les possibilités sont limitées. À la Cité verte dans le quartier Saint-Sacrement, par exemple, plus aucun patient de l’extérieur n’est pris en charge.

Trois médecins ont pris leur retraite l’an dernier, mais ils n’ont toujours pas pu être remplacés. Résultat : une vingtaine de médecins s’y partagent actuellement l’équivalent de plus de 34 000 patients.

Au GMF Universitaire Haute-Ville sur le chemin Sainte-Foy, seuls de nouveaux patients issus du Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) peuvent être acceptés.

Cette situation inquiète d’autant plus Mme Paquet, puisque le temps d’attente du GAMF reste élevé.

On nous dit que ça peut aller jusqu'à deux ans. Qu'est-ce qui va arriver durant ces deux années-là? C'est vraiment angoissant! Lucie Paquet, patiente de la Clinique médicale du Quartier

Une affiche de la Clinique médicale du Quartier Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Secteur complet

Malgré les retraites prises par plusieurs médecins, le plan régional d’effectifs médicaux (PREM) ne prévoyait l’arrivée que de quatre nouveaux médecins en 2019 pour le sous-territoire appelé « CLSC Sainte-Foy Sillery et Québec - Haute-Ville ».

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale explique cependant que d’autres médecins pourraient s’ajouter d’ici la fin de l’année si la ministre accepte de faire des dérogations au PREM.

La situation de la Clinique médicale du Quartier n’est pas sans rappeler celle du Centre médical de Beauport, rapportée la semaine dernière par Radio-Canada.

Six médecins y soignent plus de 11 000 patients, dont bon nombre sont âgés et vulnérables. Le nombre de nouveaux postes de médecins étant aussi limité pour le secteur de Beauport, la survie de la clinique ne tiendrait plus qu’à un fil.

Invitée à réagir, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a ouvert la porte à utiliser ses pouvoirs afin de permettre au Centre médical de Beauport d’obtenir un nouveau médecin par dérogation.