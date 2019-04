Le gouvernement Higgs versera 14 $ l'heure aux travailleurs de soins à domicile

Le salaire moyen des travailleurs de soins à domicile au Nouveau-Brunswick passera à 14 $ l'heure le 1er mai. La hausse salariale consentie à ces employés vise à faciliter leur recrutement et leur rétention, explique la ministre du Développement social, Dorothy Shephard.

Le salaire du personnel des foyers de soins spéciaux et des foyers de groupes pour les jeunes sera aussi augmenté.

Le gouvernement Higgs a prévu 16 millions de dollars pour ces hausses. Ce financement était annoncé dans le budget du mois dernier. On apprend qu’une partie des fonds viendra de la suppression des fonds pour aidant naturel principal.

La ministre Shephard a expliqué, en conférence de presse, que la prestation pour les aidants naturels n’avait « pas produit les résultats souhaités ».

Elle estime que les fonds pour aidants naturels seront mieux mis à profit en augmentant les salaires des quelque 9500 travailleurs de soins à domicile pour assurer le maintien en poste des employés qui jouent un rôle si important dans notre société .

Des pressions continues pour de meilleurs salaires

La hausse s’applique à trois catégories d’employés de soins à domicile : le personnel de soutien, les préposés au services de soutien à la famille et les préposés aux soins auxiliaires.

Ces travailleurs, principalement des femmes, dénoncent depuis longtemps leurs bas salaires.

Un groupe d’entre elles dénonçait, l’an dernier, le fait, qu’elles recevaient en moyenne 13,63 $ l’heure, mais que les débutantes devaient se contenter du salaire minimum.

Un début timide selon l'AFANB

Selon le directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB), Luc Doucet, le gouvernement a fait un premier pas, mais il en faudra plus, selon lui, pour que les objectifs de recrutement et de rétention soient atteints.

C’est un début; 14 $ de l’heure pour des personnes qui ont des soins à domicile et des services à domicile c’est un bon début, mais nous comme association, on [dit] depuis longtemps que le salaire de ces personnes-là devrait être un minimum de 15 $ l’heure et idéalement, de 18 $ l’heure.

Luc Doucet, de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, estime que le gouvernement aurait dû, idéalement, augmenter les salaires à 18 $ l'heure, pour atteindre ses objectifs de recrutement et de rétention. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement a avantage à bien traiter ses employés de soins à domicile, ajoute M. Doucet, puisqu’ils permettent aux personnes âgées de rester plus longtemps chez elles plutôt que d’aller en foyer de soins, où les coûts pour s’occuper d’elles sont beaucoup plus élevés.