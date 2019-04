Le dernier tour de chant de Jacques Brel

Jacques Brel visitera le Québec à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

Il est d’abord accueilli en 1958 par Félix Leclerc, puis il revient se produire au théâtre de la Comédie canadienne (devenue le TNMThéâtre du Nouveau Monde ) pratiquement tous les ans entre 1961 et 1966.

En 1966, Jacques Brel prend la décision d’arrêter la scène. Sa dernière tournée s’amorce en octobre à l’Olympia. Son récital est un événement sans précédent auquel assiste le Tout-Paris.

Il traverse une fois de plus l’Atlantique pour faire ses adieux au Canada. Sa tournée s’arrête plusieurs soirs à la Comédie canadienne à Montréal, mais aussi à Québec, Ottawa et Chicoutimi.

Reportage de CKRS-TV de Jonquière, 17 avril 1967

Cette archive de CKRS-TV témoigne du passage du chanteur belge à Chicoutimi le 17 avril 1967. Il s’agit du tout dernier spectacle de la tournée d’adieu de Jacques Brel au Québec.

La journaliste de la station de télévision jonquiéroise l’accroche en coulisses juste avant son tour de chant.

« On va tout perdre du Jacques Brel sur scène », se désole-t-elle.

Le chanteur la rassure en soutenant qu’il continuera d’écrire des chansons et de faire des enregistrements.

Sur le processus d’écriture, Jacques Brel confie écrire lentement. « Chaque chanson est un autre problème », exprime-t-il.

Et puisque les circonstances s’y prêtent, la journaliste lui demande de nommer les quatre chansons qu’il préfère dans son répertoire.

Quand on n’a que l’amour, Ne me quitte pas et La valse à mille temps n’y figurent pas.