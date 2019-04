Encore le trou noir pour des chômeurs gaspésiens

Ottawa a ajouté cinq semaines de prestations, qui avaient été enlevées par le gouvernement conservateur. Mais dans des régions comme la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine ou la Côte-Nord, c'est insuffisant pour éviter à certains chômeurs des semaines sans revenu.

C’est le cas notamment dans le secteur des pêches, en tourisme ou en forêt. Les cinq semaines supplémentaires ne seront pas suffisantes, constate déjà le mouvement de défense des chômeurs gaspésiens.

Les groupes de défense des chômeurs, réunis sous le MASSE, qui est le regroupement provincial, revendiquent 35 semaines de prestations pour tous les chômeurs.

La ministre fédérale du Revenu, Diane Lebouthillier, continue de marteler que son gouvernement a rempli sa promesse d’abolir la réforme Harper sur l’assurance-emploi : les libéraux ont abandonné l’obligation pour les chômeurs de se trouver un emploi jusqu’à 100 kilomètres de la maison et ajouté ces cinq semaines de prestations qui avaient été éliminées par les conservateurs.

Mais pour ceux qui vivent encore le trou noir, la ministre leur conseille de travailler.

Diane Lebouthillier ajoute que ces chômeurs pourraient ainsi répondre à la pénurie d’emplois qui touche la région.

Vous savez, le développement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine repose aussi sur le fait que tout le monde mette l'épaule à la roue et vienne aider le développement économique et on a des entreprises dans le comté, et ce depuis quatre ans, qui me disent "nous on pourrait être en expansion, on pourrait aller plus loin au niveau économique, mais on ne réussit pas à trouver de la main-d'oeuvre".

Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national