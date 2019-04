Importante saisie de stupéfiants dans le Nord ontarien 

Cinq personnes ont été arrêtées puis accusées.

Les drogues saisies sont de la cocaïne, méthamphétamine, du cannabis et de la psilocybine.

La police a aussi saisi un révolver.

La saisie a une valeur de 26 000 dollars sur le marché noir.

Un total de 42 accusations ont été déposées contre les cinq hommes et femmes, tous dans la trentaine, et qui habitent, Timmins, Kirkland Lake et Smooth Rock Falls.

Ils ont été libérés sous promesse de comparaître 9 avril au palais de justice de Timmins.