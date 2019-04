Skip the Dishes cesse ses livraisons aux États-Unis

Le service de livraison en ligne dont le siège social se trouve à Winnipeg, Skip the Dishes, quitte le marché américain. L'entreprise dit avoir conclu un accord pour céder les six marchés qu'elle détient aux États-Unis à son concurrent Grubhub, une compagnie de Chicago.

« Notre objectif est de développer notre entreprise et notre marque chez nous au Canada », explique un porte-parole de Skip the Dishes.

Le porte-parole affirme que la société continuerait de développer ses livraisons internationales de produits alimentaires dans le cadre du groupe Just Eat.

L'entreprise, qui a débuté à Saskatoon, collabore avec 12 000 restaurants à travers le pays, dont 600 au Manitoba.

À l’heure actuelle, Skip the Dishes a des activités dans six villes américaines : Buffalo, Omaha, Saint-Louis, Cincinnati, Cleveland et Columbus.

Jazib Haider, âgé de 24 ans, est un chauffeur pour Skip the Dishes à Buffalo depuis deux mois.

Il a reçu un courriel de la compagnie cette semaine l'informant du changement.

Le chauffeur affirme que la société lui a dit qu'elle continuerait ses activités sous le nom de Skip the Dishes jusqu'à la fin du mois d’avril, et que Grubhub entrerait en contact avec les chauffeurs de Skip the Dishes.

« Je n'ai aucune idée de ce qui nous attend maintenant », dit-il.

Le porte-parole de Skip the Dishes n’a pas voulu divulguer les détails de l'accord conclu avec Grubhub, mais précise que davantage d'informations seraient dévoilées prochainement.