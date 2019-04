Santé : la situation est préoccupante en Abitibi-Témiscamingue affirme la ministre McCann

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann affirme que des mesures impératives s'imposent et nomme un expert-conseil pour venir en aide au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Par voie de communiqué, elle a confirmé l'information annoncée jeudi par ICI Abitibi-Témiscamingue quant à l'embauche de Sylvain Gagnon, un expert-conseil afin d'accompagner le président-directeur général du CISSS-AT, Yves Desjardins.

Sylvain Gagnon devra entre autres documenter les problématiques liées au service d'obstétrique et de natalité.

Il devra aussi s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre dans ce secteur, en plus de proposer des solutions pour résoudre les problématiques soulevées. Il sera aussi aux côtés de la direction afin d'établir un plan d'action à moyen et long terme pour maintenir les services à la population.

La ministre McCann s'est dite préoccupée de la situation à laquelle fait face la population en matière de santé.

Compte tenu de la situation préoccupante en Abitibi-Témiscamingue, des mesures impératives s'imposent, et la désignation d'un expert-conseil en soutien au président-directeur général en fait partie [...] Je suis ce dossier de très près afin de m'assurer que les usagers, et tout particulièrement les femmes enceintes puissent recevoir les soins et les services de la plus grande qualité , explique Danielle McCann.

Sylvain Gagnon avait effectué un travail similaire au CISSS de l'Outaouais à la fin 2018 et au début 2019.

Son mandat en Abitibi-Témiscamingue pourra être reconduit au besoin.