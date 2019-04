La famille de la victime de l'incendie dans Orléans se confie

La famille d'Axel Karuranga, mort dans l'incendie survenu dans le quartier Orléans plus tôt cette semaine, est dévastée par la perte du jeune homme de 20 ans, ont révélé Pamela et Michael, les frère et soeur de la victime.

Le brasier de mercredi semble avoir pris naissance au troisième étage, où le jeune homme dormait.

Axel Karuranga habitait la résidence avec ses frère et soeur ainsi que sa mère, ont raconté ses proches lors d'un entretien accordé à CBC dans une chambre d'hôtel où ils sont déplacés temporairement.

Axel Karuranga a succombé dans l'incendie survenu dans le quartier Orléans, à Ottawa, mercredi. Photo : Gracieuseté de la famille Karuranga

Mon premier instinct a été de dire ''il faut que tout le monde sorte'' , a raconté la soeur de la victime, Pamela Karuranga, qui s’était réveillée en entendant l’avertisseur de fumée.

Elle a tenté de trouver la source de la fumée – premièrement dans la cuisine, puis à l’étage où de la fumée noire émanait du troisième étage où son frère Axel dormait.

Les Karuranga ont indiqué qu’ils apprécient le soutien dont leur ont fait part leurs proches de partout dans le monde. Photo : Radio-Canada

Pamela a appelé les services d’urgence et a essayé de se rendre à son frère, mais n’a pas été en mesure d’y arriver.

L’un des frères de la victime, Michael, a couvert son visage avec un chandail pour tenter, lui aussi, de trouver son frère.

La fumée noire nous rentre dans les yeux et on ne peut même pas voir , s’est-il rappelé. Donc, je suis là et je pense à jusqu’où je peux me rendre avant de mourir en essayant d’y arriver.

Il a finalement dû prendre la décision déchirante de sortir.

Un incendie a fait un mort et deux blessés mercredi matin dans le quartier Orléans à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

« Je n'arrivais pas à y croire »

Les pompiers ont extirpé Axel Karuranga de l’édifice en flammes et les ambulanciers paramédicaux ont effectué des manoeuvres de réanimation, sans succès.

Sa soeur Pamela se rendait à l’hôpital en ambulance pour être traitée après avoir inhalé de la fumée lorsqu’elle a appris la mort de son frère, à qui elle a changé les couches quand elle avait sept ans et qu’elle et ses frères ont aidé à grandir avec le spectre de l’autisme.

Ils ont dit que malheureusement ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais je n'arrivais pas à y croire. Pamela Karuranga

Les Karuranga ont indiqué qu’ils apprécient le soutien dont leur ont fait part leurs proches de partout dans le monde.

Les autorités font toujours enquête pour éclaircir les circonstances de l’incendie.

Avec les informations de Matthew Kupfer