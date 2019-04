Mégacamping à Shediac : des inquiétudes au sujet de la qualité de l’air

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick renvoie les promoteurs d'un grand camping à Shediac à leurs devoirs, dans une lettre où on s'inquiète de l'impact du projet sur la qualité de l'air.

Un consultant embauché par la province a fait une modélisation de l’impact environnemental qu’aurait ce camping de 542 places sur la qualité de l’air. Il a évalué l’impact de 210 et de 490 feux de camp brûlant en même temps et a conclu que la pollution engendrée par le camping dépasserait considérablement ( de 10 à 20 fois) les normes pour la qualité de l’air près des maisons et terrains publics environnants.

Selon une lettre envoyée aux promoteurs, la paroisse anglicane de Shediac et le constructeur, Camping Shediac, cette pollution dépasserait les lignes directrices fédérales sur la qualité de l’air ainsi que les normes provinciales concernant les particules en suspension.

Les promoteurs veulent construire ce camping sur des terrains appartenant à la paroisse anglicane, entre les chemins Parlee et Pointe du Chêne.

Difficultés respiratoires

La présidente-directrice générale de l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick, Barbara MacKinnon, rappelle que la fumée provenant de feux de camp peut causer des problèmes respiratoires et une irritation du nez et des yeux.

Ce n’est pas une substance inoffensive. Je comprends que les gens aiment les feux de camp, mais leurs effets sur la santé sont néfastes, particulièrement lorsqu’il y a plusieurs feux de camp qui brûlent en même temps. Barbara MacKinnon, Asscoiation pulmonaire du Nouveau-Brunswick

Les particules émises par les feux de camp, poursuit-elle, peuvent provoquer une crise chez ceux qui souffrent de maladies pulmonaires ou cardiovasculaires et même entraîner une visite à l’urgence.

Des changements exigés

Dans sa lettre, la province demande aux promoteurs de réviser leur projet de manière à réduire son impact sur la qualité de l’air. Il leur suggère de revoir à la baisse le nombre d’emplacements de camping ou d’éliminer du plan les espaces prévus pour les feux de camp.

Le directeur de Camping Shediac, Luc LeBlanc, n’a pas répondu à une demande d’entrevue. Une porte-parole de la paroisse anglicane de Shediac nous a dirigés vers le diocèse anglican de Fredericton dont l’évêque, David Edwards, a fait savoir qu’il ne ferait pas de commentaires pour l’instant puisque le projet est encore à l’étude au niveau de la paroisse.

Un représentant de l’Association Red Dot de la baie de Shediac, Arthur Melanson, affirme que son groupe a déjà exprimé des préoccupations au sujet de l’impact du projet sur la qualité de l’air. Déjà, dit-il, la fumée produite par les feux de camp des campings existants peut être sentie dans un large périmètre, certains soirs d’été.

Une forte opposition

Le projet de mégacamping est décrié depuis des années par de nombreux résidents. La question de son empiètement sur des terres humides a notamment été soulevée.

Le plan initial a été modifié après que la province eut exprimé des préoccupations concernant son impact sur des terres humides. Photo : Radio-Canada

En mai 2017, la paroisse anglicane de Shediac avait soumis un projet de camping de 700 places au gouvernement provincial, en vue d’une évaluation environnementale. Elle a révisé le plan à la baisse après un arpentage de la province qui identifiait plus clairement les terres humides sur le site.

Un comité de révision technique de la province avait soulevé 97 questions par rapport au projet initialement soumis. Dans sa lettre du 26 mars dernier, le gouvernement identifie 30 enjeux additionnels et prévient les promoteurs que d’autres questions pourraient suivre.

Avec les informations de Shane Magee, CBC