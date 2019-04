L’artiste était bien connu dans la Péninsule acadienne pour ses airs enjoués et son entrain sur scène. Bien des gens aimaient écouter sa musique traditionnelle durant des festivités.

Sa mort suscite plusieurs réactions sur les médias sociaux.

André à Toto était connu de tout le monde dans la Péninsule acadienne. La dernière fois que je l'ai vu, entendu et applaudi, c'était au Festival acadien de Caraquet en 2016! Quel fun on avait eu. On s'était dit: “On ne sait jamais, il vieillit, c'est peut-être la dernière fois qu'on va le voir. Ça fait qu’on va crier, applaudir, houpper en masse!” Pitié, il était tout ému , affirme Sylvie Thériault dans une publication Facebook.

Une icône de ma ville natale n'est plus. Un joueur de violon hors pair et un bon vivant qui adorait quand les gens se déplaçaient pour le voir jouer dans toutes sortes d'occasions... Repose en paix, mon cher André à Toto. Une étoile de plus brillera dans le ciel , a écrit Monica Mallet sur Facebook.

Le citoyen Frédéric Haché a publié sur YouTube la vidéo suivante montrant André « à Toto » Savoie en spectacle le 15 août 2016: