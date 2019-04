La route 138 rouverte entre Sept-Îles et Port-Cartier

Après avoir été fermée cette nuit et ce matin en raison des conditions météorologiques difficiles, la route 138 est maintenant rouverte entre Port-Cartier et Sept-Îles.

Les employés de l'Aluminerie Alouette travaillant sur les horaires continus du quart de jour et les employés travaillant sur les horaires non continus, qui ont été priés plus tôt de rester à la maison, sont maintenant invités de se rendre au travail.

À la Commission scolaire du Fer, on annonce la fermeture, pour l'avant-midi, de l'école Notre-Dame à Gallix. Les autres établissements de la commission scolaire sont ouverts pour la journée, mais il n'y aura pas de transport scolaire ce matin pour les élèves qui résident entre Sept-Îles et Port-Cartier.

Le Cégep de Sept-Îles est fermé pour l'avant-midi. La situation sera réévaluée en fin d'avant-midi.

La route est également fermée entre Rivière-au-tonnere et Kegaska en Minganie et entre Rivière-Saint-Paul et Brador sur la Basse-Côte-Nord.

529 clients d’Hydro-Québec sont présentement privés d’électricité sur la Côte-Nord, dont presque 400 dans la zone de Pointe-Parent et de Kegaska. C’est aussi le cas d’une centaine de clients dans la zone de Rivière-Brochu, à l'ouest de Sept-Îles.

C'est la deuxième journée de suite où la circulation est interrompue entre Sept-Îles et Port-Cartier.