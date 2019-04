Déplacements difficiles dans le nord du Nouveau-Brunswick

C’est le cas des routes 11, 17 et 113, selon le site 511 du ministère provincial des Transports.

Environnement prévoit du temps ensoleillé pour vendredi, mais toujours venteux. Les résidents de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur doivent s’attendre à des rafales à 70 km/h et à une température maximale de 2 degrés Celsius et un refroidissement éolien de - 19 durant la matinée. À Campbellton, la température maximale prévue est de 3 degrés Celsius et le refroidissement éolien est de - 20 en matinée.

Quant aux pannes de courant, il restait moins de 200 foyers dans le noir dans l’ensemble de la province, vendredi, à 6 h. Plus de 20 000 foyers étaient privés de courant jeudi, vers 14 h 30.

Des vents à 100 km/h ont été enregistrés par endroits, jeudi.