La FCFA estime positive sa rencontre avec le Comité permanent des langues officielles

Les discussions ont eu lieu à Ottawa devant le Comité permanent des langues officielles qui selon lui sont allées dans le bon sens. La FCFA a présenté son projet de loi qu’elle considère comme étant « la première proposition concrète en trois décennies ».

« Ils ont confirmé qu’il était d’accord avec l’idée d’un tribunal administratif », se félicite Jean Johnson.

La fédération souhaite en effet séparer les fonctions du Commissariat aux langues officielles.

« Le commissariat a une responsabilité d'être un champion et chien de garde en même temps. On veut qu’il continue son travail d’enquête et de promotion des langues officielles, mais qu’on crée à côté un tribunal administratif, dit M. Johsnon. Cela devrait permettre au citoyen d’obtenir des résultats beaucoup plus rapidement ».

Selon le président, cela permettrait d’aller au-delà « d’une recommandation et d’un rapport qui va s'asseoir sur une tablette ».

« Chaque cas va être entendu, puis le citoyen, s'il est insatisfait de l’enquête du commissaire aux langues officielles, il aura accès au tribunal qui rejettera la demande ou imposera des sanctions », explique-t-il.

La FCFA propose également une refonte de la Loi sur les langues officielles : « On essaie de forcer le gouvernement à agir de façon responsable envers les communautés de langues officielles en situation minoritaire. »

Il y avait un consensus autour de la table. Ils sont tous d’accord que la modernisation de la loi doit avoir lieu. Des éléments concrets doivent être inscrits dans la loi. Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne

Par ailleurs, Jean Johnson a insisté jeudi sur l’importance de la reformulation de la partie VII de la loi concernant la « mesure positive ». Cette dernière exige que le gouvernement prenne des mesures positives pour aider les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Pour autant, la notion de « mesure positive » reste sujette à interprétation vis-à-vis des tribunaux.

« Pour l’instant, il n’y a rien pour guider l’évaluation d’une mesure positive, souligne Jean Johnson. Il est important de parler d’obligation de mettre en place des mesures positives nécessaires, plutôt qu’espérer que les gens le fassent ».

Le président de la FCFA a demandé que l’ensemble de sa proposition de la soit adjointe au rapport que rédigera le Comité permanent.