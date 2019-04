La résidence privée Le St-Laurent ferme ses portes à Trois-Rivières

Les propriétaires ont annoncé la nouvelle aux résidents mardi. Ils ont maintenant six mois pour se trouver un nouvel endroit où habiter.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) va apporter de l’aide aux personnes âgées pour se reloger.

On ne connaît pas la raison de cette fermeture ni le nombre exact de personnes qui vont perdre leur emploi.

Les propriétaires de la résidence privée pour personnes en perte d'autonomie Le St-Laurent ont annoncé la fermeture de l'établissement. Photo : Radio-Canada

Six intervenants sociaux et un gestionnaire du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux étaient sur place au moment de l’annonce.

La majorité des résidents auraient accepté de recevoir l’aide du réseau de la santé pour trouver un nouveau milieu de vie.

Les aînés de la résidence Le St-Laurent seront évalués et certains pourraient se retrouver dans le réseau public, soit en ressource intermédiaire (RI) ou en CHSLD.

Une vingtaine de résidents sur les 49 reçoivent déjà des services du réseau de la santé.

Taux d'occupation de 75 % dans les résidences privées pour aînés

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec affirme qu’il y environ 4000 places de disponibles dans des résidences privées à Trois-Rivières.

Il y a près de 15 000 places pour personnes âgées au privé. Le taux d’inoccupation dans ce type de résidence est donc de 25 % dans la ville.

Le St-Laurent est la troisième résidence privée à fermer ses portes en un peu plus d'un an et demi à Trois-Rivières.

La Villa du jardin fleuri a cessé ses activités en octobre 2017, forçant environ 70 résidents à déménager. En novembre dernier, la Villa Champêtre Robert-Julien a fermé ses portes. Une trentaine de personnes y habitaient.

Dans ces deux cas, le manque de personnel avait été l’une des raisons invoquées par les propriétaires pour fermer leur résidence.