« Je suis en contrôle de ma vie », dit Céline Dion

Après trois années difficiles, Céline Dion se sent en pleine possession de ses moyens et compte montrer de quoi elle est capable dans sa vie après Las Vegas. En entrevue, elle explique aussi pourquoi elle a fait retirer son duo avec R.Kelly des services de musique en ligne.

Cette vie, après plus de 15 ans dans la capitale du jeu, sera encore sur scène, puisque la chanteuse québécoise a annoncé une tournée mondiale et un nouvel album. J’ai 51 ans et je suis au sommet de mon art , a-t-elle dit en entrevue avec CBC à Los Angeles (Nouvelle fenêtre) .

D’ailleurs, les projets n’arrêtent pas pour la diva de Charlemagne. Après avoir lancé une collection de vêtements non genrés pour les enfants, elle est devenue le nouveau visage de L’Oréal Paris.

Une tournée qui reflète son état d’esprit

Le nom de la tournée qui commencera à Québec puis Montréal, Courage, représente ce qu’elle ressent après avoir vécu la maladie puis la mort de son mari, René Angelil, en 2017.

Quand j’ai recommencé à chanter, c’était difficile, mais je l’ai fait. Les enfants ont été fantastiques. J'avais besoin d'eux autant qu'ils avaient besoin de moi. Tous les jours, je vois mon mari à travers les yeux de mes enfants. Céline Dion

Couper son duo avec R. Kelly de sa vie

Céline Dion a été l’une des premières artistes à se distancier de R.Kelly, après la diffusion d’un documentaire incriminant pour le chanteur américain. Ce dernier est maintenant accusé d’agressions sexuelles sur quatre victimes présumées, dont trois mineures.

La chanteuse a demandé que son duo avec R. Kelly, enregistré en 1998, I’m Your Angel, soit retiré des services en ligne. Les droits sur les chansons, je ne voulais plus rien avoir à faire avec ça, dit Céline Dion, car c’est tout simplement inacceptable et intolérable. La bonne chose est que les gens en parlent maintenant et que nous pouvons créer un monde meilleur. Alors ça doit s'arrêter.

La chanteuse continue en disant que généralement elle n’a aucun regret dans sa vie, mais qu’elle a coupé sans hésitation ce duo.