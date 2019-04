Il reçoit la Médaille du maintien de la paix, 17 ans après

À l’âge de 65 ans, Paul Deroy vit une retraite paisible à Colwood, sur l’île de Vancouver. Il se consacre à la moto et aux événements communautaires francophones.

De son passé militaire, il ne conserve que quelques photos de sa rencontre avec la reine Élisabeth II et avec le Pape Jean-Paul II, ainsi que des médailles qui rappellent son service au Rwanda, en Bosnie et en Égypte pour l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et l’Organisation des Nations unies (ONU).

Jusqu’à récemment, une médaille manquait toutefois à sa collection : la Médaille canadienne du maintien de la paix. Après une première demande en 2002, Paul Deroy dit que son dossier s’est perdu dans les archives des Forces armées canadiennes. Il a donc fait une deuxième demande en soumettant tous les documents qui justifiaient de ses états de service. La médaille lui a finalement été envoyée il y a quelques mois.

Paul Deroy ne regrette pas d’avoir insisté, car pour lui, cette distinction est un moyen de lutter contre le syndrome de stress post-traumatique. Elle donne un sens à sa carrière.