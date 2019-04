Le Grand Sudbury envisage de réduire les redevances d’aménagement pour les nouvelles constructions

Le conseil municipal de cette ville du Nord-Est ontarien a demandé à l'administration de la Ville de produire un rapport présentant les options pour réviser ces redevances d'aménagement que paient les constructeurs pour de nouvelles mises en chantier résidentielles et commerciales.

Ces frais, révisés tous les cinq ans, avaient augmenté de façon importante en 2009, sous la mairie alors dirigée par John Rodriguez.

Les redevances sont réévaluées tous les cinq ans.

Les redevances sont payées par les constructeurs pour tout nouveau projet de maisons ou pour un édifice commercial dans le Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / François Joly

Selon un message sur Twitter du maire Brian Bigger, l’une des options envisagées serait de réduire ces frais de moitié .

M. Bigger affirme que des promoteurs immobiliers, des propriétaires d’entreprise, des constructeurs et des résidents lui ont confié que les frais d’aménagement limitent les investissements dans la communauté.

Frais d'aménagement pour la construction résidentielle Maison unifamiliale : 17 764 $

Jumelé : 14 108 $

Immeuble d'habitations : 10 451 $ par logement

Cette idée n’est pas tout à fait partagée par Dick DeStefano, qui a notamment été responsable de plusieurs projets de développement pour la municipalité régionale de Sudbury.

M. Destafano doute que les redevances soient la seule raison pourquoi les constructeurs boudent le Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada

Je crois que dans le cas de Sudbury, c’est une décision politique, pour faire [comme d’autres villes autour] , affirme-t-il.

Dans le Nord de l’Ontario, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie et North Bay, entre autres, n’imposent pas de tels frais pour les nouvelles constructions.

Sudbury veut lancer un message aux entreprises , croit M. DeStefano.

Il affirme qu’il n’a pas entendu parler d’une entreprise qui a choisi de s’installer dans une autre ville aux dépens du Grand Sudbury uniquement en raison des redevances d’aménagement.

Selon M. DeStefano, lorsqu’une entreprise commerciale choisit de s’installer dans une ville plutôt qu’une autre, elle considère notamment les conditions du marché, la présence de la main-d’œuvre recherchée et l’emplacement des terrains disponibles.

Il ajoute toutefois qu’il n’a pas de problème avec la réduction ou même l’élimination de ces coûts directs aux constructeurs, si la Ville arrive à compenser la perte de revenus.

Le maire Bigger invite les Sudburois à donner leur avis sur les redevances que doivent payer les constructeurs pour pouvoir bâtir des maisons et des édifices sur le territoire. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

Le maire Bigger a d’ailleurs admis que ces frais ont un rôle à jouer, mais qu’ils devraient être utilisés de façon plus judicieuse, comme outil de planification.

Dans le plus récent de sa série de gazouillis sur cet enjeu, il indique avoir hâte de recevoir plus d’information de la part du personnel de la Ville et invite les résidents à le contacter pour partager leur opinion.