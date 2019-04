Ces professionnels de la santé qui vous accompagnent en français en Saskatchewan

En cinq portraits, le RSFS, en collaboration avec Radio-Canada Saskatchewan, dévoile le travail de six professionnels de la santé et accompagnateurs santé qui font une différence pour les patients francophones de la province.

Ces portraits ont été présentés au public lors de la Journée du mieux-être 2019, samedi à Saskatoon.

David Baudemont, art-thérapeute

Un reportage d'Olivier Ferapie

David Baudemont se spécialise en art-thérapie depuis 11 ans. Il dit retrouver parmi ses influences les psychanalystes Carl Jung et Donald Winnicott notamment. David Baudemont utilise l’art visuel, le jeu et la narration avec ses patients, avec une approche thérapeutique. Il explique qu’il travaille avec les enfants, les adolescents et les adultes de façon individuelle et en groupe.

Jacqueline Plante et Raymond Lepage, accompagnateurs santé

Un reportage d'Olivier Ferapie

Jacqueline Plante est infirmière de profession, elle a terminé sa carrière en 2010 pour ensuite travailler comme coordinatrice pour la formation en santé en français à l’Université de la Saskatchewan durant cinq ans. Depuis deux ans, elle est accompagnatrice santé pour le Réseau. Les accompagnateurs santé sont là pour aider les francophones qui désirent avoir accès à un service d'interprète lors de rendez-vous médicaux avec des professionnels de la santé anglophones. Raymond Lepage est aussi un accompagnateur santé. Il est l'un des fondateurs de la coopérative Villa Bonheur à Saskatoon et a fait carrière dans le domaine des finances.

Mahli Brindamour, pédiatre

Un reportage d'Olivier Ferapie

Pour cette pédiatre de Saskatoon, la santé des enfants est quelque chose de primordial. La Dre Brindamour a cofondé, avec le Saskatoon Refugee Health Collaborative, la clinique REACH, une clinique multidisciplinaire qui offre des services aux réfugiés de la ville. Elle se déplace parfois aussi dans les communautés du nord de la province pour aider la population qui y vit.

Camille Lapierre, massothérapeute

Un reportage d'Olivier Ferapie

Mme Lapierre est membre de l’association professionnelle des massothérapteutes de la Saskatchewan et cumule plus de 20 ans d’expérience. Dans sa clinique privée, elle reçoit des clients de tous les âges. Elle est dévouée à son métier, à sa famille et à sa communauté.

Guylaine Deschambault, hygiéniste dentaire

Un reportage d'Olivier Ferapie

Cette professionnelle dentaire est née à Saint-Lazare au Manitoba, mais c’est à Regina qu’elle a obtenu son diplôme pour devenir hygiéniste dentaire. Elle travaille dans le domaine depuis 1997 et a déjà exercé sa fonction à Prince Albert, Edmonton et Saskatoon. Elle vit maintenant avec son mari et leurs enfants à Saskatoon où la famille est très occupée avec le hockey, la natation et les sorties.