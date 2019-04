Élections provinciales : pas facile d’intéresser les jeunes au débat

Chacun à leur tour, les politiciens ont présenté leur parti et les idées qu’ils défendent, avant de répondre aux questions des élèves. Le débat était d’ordre général, porté sur l’éducation, la santé, le marché du travail, et la première question posée aux orateurs : la taxe carbone.

« Leurs questions étaient vraiment très bonnes et j’espère que cette présentation aura pu les aider dans leurs intentions de vote », déclare Cheryle Chagnon-Greyeyes, chef du Parti vert de l’Alberta.

« Il ne faut pas les voir comme des enfants, et prendre sérieusement leurs attentes en considération », ajoute Omar Masood, le représentant du Parti albertain.

Après le débat, certains jeunes intéressés par la politique ont échangé leur sentiment sur l'événement. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Nouveaux votants

Plus de 200 jeunes ont assisté aux discussions qui se sont déroulées dans la salle de spectacle de l’établissement scolaire. Parmi lesquels de nombreux élèves en dernière année, déjà en âge de voter. « Je viens d’avoir 18 ans, dit Diya Little. Je suis contente d’avoir pu les entendre et me faire une meilleure idée de qui ils sont. »

Si certains ont apprécié le débat, d’autres n’ont pas été convaincus par les prestations. « J’aimerais plus de transparence », regrette Emilie Feldberg, élève de 12e année.

Ils n’ont vraiment fait que donner les réponses que les jeunes voulaient entendre. Emilie Feldberg, élève de 12e année à l’école secondaire Western de Calgary.

L’objectif principal de cette rencontre était surtout d’informer au mieux les jeunes sur les élections qui s’en viennent, de les intéresser aux enjeux. « Il est certain que la seule chose à laquelle ils pensent pour le moment, c’est avoir les meilleures notes possible pour pouvoir, ensuite, intégrer le programme de leur choix, souligne le directeur de l’école, Martin Poirier. Mais nous essayons de les sortir de leur bulle un instant, le temps des élections, pour leur faire comprendre l’importance de l’événement. »

Les jeunes se sont endormis après une heure de débat. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Certains ont ainsi suivi avec intérêt tous les échanges, mais beaucoup ont lutté pour garder les yeux ouverts, et ont fini par s’endormir, bercés par les discours des politiciens.