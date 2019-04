Pénurie de main-d'oeuvre : un programme d'intégration au travail adapté gagne en popularité

Depuis 2003, le Milieu de Formation et de Travail Adaptés (MFTA) permet à des personnes ayant une déficience intellectuelle, des problèmes reliés à la santé mentale ou un handicap physique de se trouver un emploi.

Une intervenante les accompagne en milieu de travail pour faciliter leur apprentissage dans les cinq MRC de la région.

Quand on engage quelqu'un de différent, des fois on n'a pas nécessairement les sous ou le temps d'attitrer une personne pour lui montrer et le rassurer, tout ça. Alors c'est nous qui nous occupons de ça. Il n'a pas à rémunérer le superviseur, c'est nous qui nous en occupons. C'est le superviseur qui fait la formation, le training du début et qui encadre vraiment le participant qui va aller en entreprise , explique la coordonnatrice, Fanny Gamelin.

En Abitibi-Témiscamingue, 69 personnes ont participé au programme de formation en 2017-2018.

Sheila Prophète travaille comme aide-cuisinière aux Becs Sucrés-Salés de Val-d'Or depuis un an et demi.

On est tombé sous le charme. Régis Hamelin

Le propriétaire de l'entreprise, Régis Hamelin, a adapté ses méthodes de travail pour faciliter son intégration.

Il faut toujours rester conscient que ce sont des personnes sensibles au stress et à la pression. Dans une cuisine, disons que de la pression et du stress, il y en a à revendre. Sheila, on a appris à s'adresser calmement avec elle, même au milieu du rush et des périodes plus stressantes pour nous. Et puis on lui a vraiment créé un espace un peu plus retiré de toute cette frénésie , témoigne-t-il.

À Rouyn-Noranda, le propriétaire du dépanneur Épicerie Rivard, Christian Dugré, a accepté de participer au projet. Le stage d'un de ses clients s'est transformé en embauche, il y a près d'un an.

Avec les autres employés, ça a changé beaucoup de choses. Il est venu mettre un peu de vie dans la place , remarque Christian Dugré.

Un concert-bénéfice sera organisé au profit du projet Milieu de Formation et de Travail Adaptés (MFTA). Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Pour maintenir le projet dans la MRC de la Vallée-de-l'Or, un concert-bénéfice aura lieu le 2 juin au Théâtre Télébec de Val-d'Or.