Un début de saison bousculé par la tornade pour les Panthères de Mont-Bleu

Un peu plus de six mois après le passage de la tornade qui a provoqué un incendie à l'École secondaire Mont-Bleu, l'équipe de football de la polyvalente compose encore avec les conséquences de l'événement.

Les Panthères ont recommencé leur entraînement deux mois plus tard qu'à l'habitude. Mercredi soir, au Centre Asticou où les élèves ont été relocalisés en décembre, Sébastien Lunardi a essayé de rassembler un maximum de joueurs pour la première vraie séance d'entraînement de la formation.

Il n'y a pas de salle commune, donc de réussir à rejoindre tout le monde dans les longs corridors qu'il y a ici, à Asticou, c'était très, très complexe , explique celui qui est l'entraîneur-chef des Panthères depuis sept ans.

Habituellement, la saison des footballeurs de Mont-Bleu débute à la fin janvier, avec des séances sur l'heure du midi, deux fois par semaine. Comme les pauses du dîner ont été raccourcies à 50 minutes, il est impossible pour les jeunes de s'entraîner et de manger pendant cette période de temps.

Dans le passé, ils se retrouvaient aussi dans le gymnase en soirée après la semaine de relâche, ce qui était impossible jusqu'à la semaine dernière. Il fallait qu'on attende que les autres sports finissent leurs pratiques pour qu'on puisse commencer les nôtres , explique Lunardi, qui doit séparer son groupe en deux pendant les entraînements pour s'adapter à l'espace exigu.

Les matchs préparatoires que les Panthères disputent généralement au printemps sont aussi en péril, en raison de leur entraînement tardif.

Les vétérans sentaient qu'on commençait tard. Ça, ça les dérangeait beaucoup. Sébastien Lunardi, entraîneur-chef des Panthères de Mont-Bleu

Les joueurs avaient hâte de reprendre leurs activités normales, après un automne chamboulé au cours duquel ils ont notamment dû emprunter de l'équipement - comme des casques, des épaulettes et des chandails - à d'autres équipes de Gatineau.

C'était rough, c'était beaucoup de changements , mentionne Zachary Rice-Pelchat, le quart-arrière de la formation. C'est un sentiment qui me manquait parce que je voulais vraiment faire du football. Quand on n'a pas de football, on s'ennuie souvent , ajoute de son côté le joueur de ligne offensive et défensive, Benjamin Rabouin.

Les deux vétérans de quatrième secondaire seront de retour avec les Panthères l'automne prochain, mais d'autres vétérans ont choisi une avenue différente.

Les Panthères doivent se séparer en deux groupes pour leur entraînement en raison d'un manque d'espace. Photo : Radio-Canada / Kim Vallière

Avec toute la situation, il y en a qui ont décidé de changer d'école. On ne peut pas leur en vouloir, la situation de Mont-Bleu étant un peu particulière. Il y en a qui ont voulu aller plus vers la stabilité , mentionne Lunardi, résigné.

Ce dernier tente de savoir combien de joueurs composeront les Panthères l'automne prochain parce qu'il doit décider avant lundi s'il inscrira ses équipes juvénile et cadette dans la ligue à 9 contre 9 ou celle à 12 contre 12. Il croit avoir besoin d'au moins 25 athlètes pour participer au format où 12 joueurs sont sur le terrain.

Ils ne sont peut-être pas aussi nombreux qu'on le voudrait, mais ceux qui sont là ont beaucoup d'engouement. Ils sont vraiment passionnés par ce sport-là. Je pense que c'est la raison pour laquelle on va quand même avoir une belle saison, malgré tout ce qui est arrivé , poursuit l'entraîneur, avec optimisme.

Les joueurs, eux, ne s'inquiètent pas des détails, pourvu qu'ils puissent être ensemble et pratiquer le sport qui les passionne.